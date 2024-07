La sopravvivenza alla violenza di alcune donne è “protagonista” degli scatti della fotografa Marika Puicher

A partire da giovedì 4 e fino a domenica 14 luglio, il Comune di Cattolica ospiterà “Storie di donne sopravvissute alla violenza: dall’emergenza all’autonomia” della fotografa Marika Puicher presso l’atrio d’ingresso del Palazzo Comunale (Piazza Roosevelt, 5).

L’inaugurazione, si terrà nel poemetto di giovedì 4 luglio (ore 17:00) alla presenza della Sindaca di Cattolica Franca Foronchi, della Presidente dell’Assemblea Regionale Emma Petitti, dell’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Cattolica Claudia Gabellini, della Coordinatrice dell’area antiviolenza e differenze di genere MondoDonna Onlus Giovanna Casciola nonché di Marika Puicher, fotografa specializzata in reportage a sfondo sociale e umanitario.

“Siamo orgogliose di avere questa mostra a Cattolica, alle porte del weekend della notte rosa - commentano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora alle Pari Opportunità Claudia Gabellini - È un ulteriore occasione per ribadire che la violenza non va in vacanza e che i nostri presidi sono aperti 24 ore anche durante il periodo estivo. Ogni evento pubblico in particolare è per noi un’occasione da non perdere per diffondere e promuovere la cultura della non violenza sulle donne. In questa occasione anche per sottolineare l’importanza dei luoghi della lotta alla violenza, come presidi territoriali, case rifugio e case per emergenze, luoghi fondamentali per percorsi di transizione, per garantire l’ottenimento di una nuova autonomia e poter intraprendere percorsi di recupero con consapevolezza”.

La mostra Cinquanta immagini a colori ripercorrono le storie di donne vittime di violenza che, con l'aiuto di altre donne, sono riuscite a riconquistare libertà e autonomia. Gli scatti sono stati realizzati all'interno di case rifugio, strutture antitratta, alloggi di transizione e appartamenti per l'autonomia abitativa, come il Centro Antiviolenza ‘CHIAMA chiAMA’ di MondoDonna, il poliambulatorio dell’Associazione Sokos, il Food Truck Altre Terre, il laboratorio sartoriale Social Chic Design e il Room&Breakfast LEI.

L’esposizione, visitabile negli orari di apertura al pubblico del Comune, è gratuita e aperta a tutti.