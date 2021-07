“Storia e storie in spiaggia” prendono il via le letture al mare per i più piccoli

Letture animate al mare giovedì 22 luglio con la rassegna “Storia e storie in spiaggia” al bagno 59 di Riccione.

Le letture, affidate alle volontarie della Biblioteca, si rivolgono ai bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni. Il tour estivo prevede due appuntamenti settimanali, in altrettanti stabilimenti balneari, ogni martedì mattina e giovedì pomeriggio tenuti dalla Biblioteca e dal Museo del Territorio.Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti, e si svolgeranno con il rispetto di tutte le precauzioni anti-Covid-19: contingentamento e distanziamento dei posti (fino al raggiungimento della capienza fissata per ciascun bagno ospitante), pulizia e sanificazione delle sedute, uso di gel disinfettanti per le mani.

La rassegna “Il giardino segreto” prosegue invece con il secondo appuntamento di sabato 24 luglio ore 18.30.



"Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale" è il libro di Damiano e Margherita Tercon, i fratelli che hanno portato l'autismo e l'ironia sul piccolo schermo. Insieme a Philipp Carboni fanno parte del trio "I Terconauti ", creatori di contenuti divertenti e irriverenti contro la discriminazione e i tabù sull'autismo. Capitolo dopo capitolo i loro sogni e le loro fragilità vengono affidate al lettore, facendolo sentire parte comune di un mondo pieno di unicità.Seguitissimi sui social per la loro simpatia e carica, la loro esibizione a Italia’s Got Talent e, successivamente, Tu Si Que Vales ha lasciato il segno, facendo meglio conoscere e avvicinare le persone all’autismo. Sabato i due fratelli saranno ospiti de Il Giardino segreto per parlare di grandi sogni.