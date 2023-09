“La storia immaginata”, presentazione del romanzo “Le piste di carta” di Mauro Maggiorani

Firmato da Mauro Maggiorani per i tipi della casa editrice Il Margine, “Le piste di carta” è un romanzo giallo con una preziosa vena ironica, che tra realtà storica e invenzione narrativa trasporta il lettore nell'immaginario paese di Borghetto, in una Romagna inaspettata che fa da sfondo paesaggistico e sentimentale ai fatti raccontati e trabocca di segreti inconfessati.

Il libro segue le vicende dell'ispettore archivistico Miro Casadei: le sue indagini riguardano sempre carteggi antichi e moderni, commerci clandestini e segreti di famiglia. Un giorno viene invitato a visionare un archivio rimasto chiuso per settant’anni, l’archivio dei fratelli Rosati, Adelmo e Saturno, che furono dirigenti nella Romagna fascista. Queste carte consentiranno all'ispettore di far emergere una vicenda complessa, una storia di vendette e sparizioni risalenti al secondo conflitto mondiale, segreti che rischiano di mettere a repentaglio la sua stessa vita. Nel frattempo, un ritrovamento in apparenza casuale in una villa sul litorale adriatico fa giungere nelle sue mani alcune carte appartenute a Ruggero Pascoli, padre del poeta, che gettano una nuova luce sul suo omicidio. Le due indagini scorrono parallele e portano a conoscenza di vicende che rimandano alla difficile nascita della democrazia nel dopoguerra, alle divisioni che hanno spaccato trasversalmente villaggi e famiglie insanguinando città e campagne e si intrecciano con la storia personale del protagonista, un antieroe dalla vita privata complicata, una natura franca e sbrigativa che bada al sodo per scoprire la verità. Un romanzo avvincente, che richiama l’importanza di investigare sulle nostre radici storiche e politiche.

Sarà Giorgio Tonelli, giornalista e divulgatore culturale riminese, ad accompagnare l’autore lungo le trame del racconto, contestualizzandone gli aspetti di ricerca storica e gli agganci con la contemporaneità.

Mauro Maggiorani è uno storico, autore di romanzi, soggetti teatrali e documentari; insegna Integrazione politica ed economica dell’Unione europea all’università di Bologna e lavora in ambito archivistico al Ministero della Cultura. Autore di saggi sul Novecento europeo e sulla sinistra italiana ha vinto, con il volume “Un sogno chiamato Europa” (2021), il premio di saggistica storica europea «Emilio Colombo».

Ingresso gratuito, senza prenotazione.

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione.

In caso di maltempo la presentazione si svolgerà nell’attigua sala della Cineteca.