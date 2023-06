La storia della Riviera rivive negli scatti di Marco Pesaresi. Le foto esposte a Castel Sismondo e Savignano

Inaugurata nelle rispettive sedi la mostra Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi, alla presenza dei sindaci dei due Comuni, Jamil Sadegholvaad e Filippo Giovannini, dei curatori di Mario Beltrambini e Jana Liskova, e Isa Perazzini, mamma di Marco Pesaresi. Il progetto si realizza nell’ambito di un programma di valorizzazione del fondo fotografico di Marco Pesaresi del Comune di Savignano sul Rubicone e offre una rilettura critica del progetto originale della mostra “Rimini”, che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003. La mostra si compone complessivamente di 173 fotografie, di cui circa 120 inedite, in un doppio percorso espositivo e complementare, l’Ala di Isotta di Castel Sismondo a Rimini e la Sala Allende, in Palazzo Martuzzi, a Savignano sul Rubicone.

“Rimini Revisited” si propone come una rilettura critica del progetto originale della mostra “Rimini” che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003. La rivisitazione ripercorre e ricostruisce la ricerca continua e tormentata che portò Marco Pesaresi a selezionare, tra le migliaia di scatti realizzati, le 73 foto esposte e pubblicate allora. Dopo 20 anni si espongono nuove immagini grazie al notevole patrimonio di documenti che l’autore ha lasciato, aggiungendo quindi un nuovo capitolo al grande racconto per immagini che Marco Pesaresi ha costruito intorno alle atmosfere, alle persone, agli eccessi e all’originalità della sua terra e della sua città.

In particolare, la mostra riminese nell’Ala di Isotta si compone di 53 fotografie presenti nella mostra Rimini del 2003 e di 20 immagini inedite ma in dialogo con le 73 foto esposte e pubblicate allora. Il progetto è vincitore del PAC2021 - Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

L’inaugurazione si è tenuta sabato, 24 giugno, in due momenti distinti: alle 11 a Savignano sul Rubicone e alle 17 a Rimini. Presenti a entrambi i momenti il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, i curatori, Mario Beltrambini e Jana Liskova, e Isa Perazzini, mamma di Marco Pesaresi.

La mostra sarà visitabile dal 24 giugno al 24 settembre, l’ingresso è gratuito. Gli orari di apertura sono:

- nella sede di Rimini - Fellini Museum, Castel Sismondo, piazza Malatesta, da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,

tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto apertura serale dalle 21 alle 23

chiuso i lunedì non festivi. Dall’1 al 24 settembre dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato domenica e festivi dalle 10 alle 19.

- nella sede di Savignano sul Rubicone - Palazzo Martuzzi, sala Allende, Corso Vendemini, 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sabato 24 giugno la mostra sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23, anziché le 19.