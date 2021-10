Storie dagli Inferi per bambini coraggiosi

Sabato 30 ottobre, ore 16:30 alla Biblioteca di Cattolica si terranno letture paurose per bambini coraggiosi. Pipistrelli, ragni pelosi, zucche stregate, streghe zuccate e qualche fantasma dispettoso! In Biblioteca, a Cattolica, tante letture paurose per bambini temerari dai 3 agli 8 anni con i coraggiosi volontari "Nati per leggere". ?Ingresso libero fino a esaurimento posti.