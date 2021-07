"Storie di donne in agricoltura" se ne parla a casa Madiba

Mercoledì 7 luglio, ore 19:00, alla Casa Madiba Network in piazzale Bafode, Ebere, Romanus a Rimini si svolgerà l’incontro pubblico dal titolo: “Storie di donne in agricoltura. Una scelta di vita e di lavoro” Un dialogo a tre, con Laura Castellani, curatrice del progetto “Essere Contadine”, Martina Montevecchi, produttrice dell'Azienda agricola "Rizoma" e Furio Busignani, regista del documentario “RARE”, sulla condizione della donna nel mondo agricolo. Le storie raccolte da Laura e Furio ci parlano di donne forti, coraggiose e determinate a realizzare i propri progetti agricoli e a soddisfare le proprie aspirazioni. L'agricoltura diventa così strumento di autorealizzazione e autoderminazione femminile in un contesto agricolo che non appare sempre pronto a superare pregiudizi di genere e gerarchie del passato. A seguire proiezione del documentario "RARE" di Furio Busignani.

Laura Castellani. Contadina e ricercatrice indipendente.?Laureata in Sociologia presso l'Università di Bologna, nel 2014 apre un'azienda agricola insieme al proprio compagno in provincia di Rimini, esperienza che viene raccontata nel blog Dalla Parte del Cavolo, di cui è curatrice. È promotrice del progetto “Essere contadine” con il quale cerca di dare voce al punto di vista delle giovani donne che animano il tessuto rurale italiano. Attualmente è educatrice scolastica in una scuola primaria in provincia di Rimini.

Martina Montevecchi. Nel 2018 Martina (ricercatrice e operatrice sociale) insieme alla compagna Erica (educatrice) avvia "Rizoma", progetto che prevede il recupero di terreni di famiglia per la coltivazione biologica di prodotti per la vendita diretta. Il sogno a lungo termine mira a integrare la formazione maturata in ambito socio-educativo con l'attività agricola ad esempio tramite percorsi di fattoria didattica rivolti a giovani e adulti.

Furio Busignani. Un lungo percorso professionale come inviato, film-maker e autore, sia in radio che in televisione, per programmi nazionali e internazionali; dal 2010 realizza brevi documentari sul cibo naturale conducendo anche varie inchieste sul tema alimentare. Nel 2019 scrive e poi produce insieme a Romina Giulianelli "RARE", il primo lavoro indipendente realizzando riprese, regia e montaggio "in solitaria" e con l'aiuto delle fotografie di Roberto Tarallo Giovando, delle musiche originali di Roberto Rizzi e della voce narrante di Fabio Farronato. Nello stesso anno nasce il collettivo Soil Film, con cui crea progetti video per le realtà del mondo rurale e parallelamente dà vita al sito di peasant-saving www.myruralme.com, nel quale scrive storie di contadini e delle loro terre pulite localizzandole sulla Mappa TerreSane.

