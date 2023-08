Una serata ”a bordo” del ricordo delle locomotive del passato, all’insegna della solidarietà

Martedì 1 agosto alle ore 21:00, piazzale Adamello a Rivabella è pronto ad immergersi nelle memorie del passate, tra storie, ricordi e leggende proprie di un’epoca lontana. Nello specifico, tra il fascino e le memorie dei binari delle ferrovie italiane, tra locomotive a vapore, poi a gasolio, infine elettriche.

Con Storie di un ferroviere, spettacolo di apertura del palinsesto di Aperitivo Ferrotranviario 2023 e realizzato dal Gruppo Fermodellistico Riminese in collaborazione con il Comitato Turistico di Rivabella, a salire sul palcoscenico in veste di protagonista è l’ex ferroviere, scrittore e pittore Benito Colonna (originario di Rivabella) che, insieme allo storico dei trasporti Roberto Renzi, accompagnerà il pubblico in un viaggio meraviglioso tra gli aneddoti di una vita, toccando le corde comiche e drammatiche del cuore degli spettatori.

A tenere compagnia ai presenti, oltre alla piacevole brezza marina, anche la prova gioco di modelli ferroviari per grandi e piccini come di consueto messa a disposizione dai soci del Gruppo Fermodellistico Riminese. Inoltre, per chi desiderasse portare il proprio modello preferito da casa, per condividere il divertimento insieme agli altri partecipanti.

Non mancherà anche l’attenzione alla solidarietà. Infatti, durante il corso della serata sarà possibile acquistare una copia del volume “La mia Rivabella” di Benito Colonna (edizioni ilPonte, 2017) ad un costo di 10€: i fondi raccolti saranno donati all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna a sostegno dell’emergenza alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio scorso.