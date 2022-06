Storie itineranti, un viaggio nel mondo femminile con cinque libri

“Storie Itineranti”, un viaggio in cinque tappe che ha come finalità quella di presentare storie di donne attraverso la letteratura, si svolgerà a Santarcangelo di Romagna dal 16 giugno al 22 luglio. Il percorso riguarda cinque libri che raccontano percorsi tortuosi di donne che, ancora nel XXI secolo, vivono discriminazioni e soprusi, violenze e umiliazioni, per un retaggio culturale da cui non riesce a liberarsi una società ancora troppo maschilista. Eppure, oggi come nel passato, le donne portano i pesi e costruiscono ponti di solidarietà e di umanità su cui poggia la nostra civiltà. Il progetto vuol essere un inno alle donne di tutti i tempi e di tutte le civiltà. La prima edizione di “Storie itineranti” è promosso dall’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini con il patrocinio dei Comuni ospitanti. Il primo appuntamento è il 16 giugno, ore 21, nella biblioteca Baldini con Delilah Gutman “Alfabeto d’Amore”. Seguono il 2 luglio, ore 21.00, Ileana Speziale, Sedotta e Sclerata in piazza Colombo a Misano Adriatico. L’8 luglio, ore 18.00, Teresa Antonacci, Una Storia Imperfetta sarà all’Alta Marea a Cattolica. Il 15 luglio, ore 21, Doriana Ravaldini, Ho scoperto la dignità sarà a Villa Franceschi a Riccione. Infine il 22 luglio, ore 21.00, Natalia Lenzi, Ho deciso che devi morire in Piazza del Comune a San Clemente. Gli incontri sono a ingresso libero. Il progetto è curato dalla prof.ssa Nunzia Pasturi, docente di lettere presso l’I.C. Valle del Conca e curatrice di eventi culturali, e dal maestro Filippo Dionigi, docente e musicista.