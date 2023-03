Pronti a salpare? Appuntamento a teatro per grandi e piccini con le "Storie di mare"

San Giovanni in Marignano

Domenica 12 marzo un nuovo appuntamento di teatro per i più piccoli al Massari. Per l'occasione, alle ore 16:30 è infatti in programma lo spettacolo “Storie di mare” della Compagnia Febo Teatro, regia di Claudia Bellemo e Lucia Messina, con Lahire Tortora e Moreno Corà.

Due narratori-marinai ci accompagneranno in un viaggio fantastico di racconti in cui i protagonisti vivranno grandi avventure e saranno messi alla prova, scoprendo che non bisogna avere paura di rivelare i propri talenti al mondo.

Uno spettacolo che, attraverso ritmiche ispirate alla Commedia dell’Arte e uso di oggetti scenici immaginifici, ci rivelerà quanto ogni tipo di viaggio possa essere occasione di incontro e di crescita.



Pronti a salpare insieme?

Liberamente tratto dalla raccolta delle “Fiabe italiane” di Italo Calvino.



Ingresso: 6€