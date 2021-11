“Storie tra le nuvole”, nuovi appuntamenti con la rassegna di letture animate per i più piccoli

Prosegue in biblioteca a Riccione la rassegna “Storie tra le nuvole” del venerdì con un nuovo ciclo di 4 appuntamenti di letture animate rivolte ai bambini dai 3 agli 8 anni. Dopo l’esordio del 12 novembre, il prossimo appuntamento con i più piccoli e le lettrici volontarie della biblioteca sarà il 19 novembre dal titolo “Amici per la pelle” alle ore 17.00. La rassegna si concluderà domenica 12 dicembre, in pieno clima pre-natalizio, con l'attesissimo ritorno de “ Le storie piccole di zia Natalina” con Alessia Canducci e le sue magiche storie raccontate su due turni, ore 15.00 (età 6-9 anni), ore 17.00 (età 3-5 anni).??Per partecipare a questo nuovo ciclo autunnale di letture animate e spettacoli inserito nell'ambito del progetto Leggere in Biblioteca proposto dalla biblioteca comunale Centro della Pesa è necessaria la prenotazione, le letture sono infatti a numero limitato per garantire il necessario distanziamento. Per prenotarsi è sufficiente telefonare in biblioteca (tel 0541.600504) o inviare una mail a: biblioteca@comune.riccione.rn.it

Il programma:?? Venerdì 19 novembre ore 17.00 ?"Amici per la pelle?" a cura delle Lettrici volontarie della biblioteca; ??venerdì 26 novembre ore 17.00?A "Storie nel bosco" a cura delle Lettrici volontarie della biblioteca; ?venerdì 3 dicembre ore 17.00 ??"Animalibri!" a cura delle Lettrici volontarie della biblioteca; domenica 12 dicembre?ore 15.00 (età 6-9 anni) ?ore 17.00 (età 3-5 anni) ??"Le storie piccole di zia Natalina" ?a cura di Alessia Canducci???. Ingresso libero, è richiesta la prenotazione. Email: biblioteca@comune.riccione.rn.it ?www.comune.riccione.rn.it/Home/biblioteca?