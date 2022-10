La strada dello shopping si trasforma in "Isola di Halloween", tutti in maschera a caccia di premi

Il centro di Bellaria Igea Marina si trasforma in “Isola di Halloween”. L’associazione Isola dei Platani Centro Commerciale Naturale propone il concorso “Fatti un selfie in maschera” davanti alle vetrine dei negozi, fai un post su Facebook e vinci. Appuntamento domenica 30 e lunedì 31 ottobre, dalle 9 alle 19, in concomitanza con Isola dei Pianeti e planetario gratuito.

Ci sarà uno spettacolare allestimento per grandi e bambini e a disposizione anche accessi gratuiti per le scuole. Info sulla partecipazione all’evento: quest'anno i premi messi a disposizione saranno offerti da La Giostra dei Bimbi, La Pizza al Quadrato, Ortopedia Salus, Pan di Zenzero, Pasticceria Jolly, Sala Giochi Atlantic, UomoBene Barberia Moderna. La Gelateria Lollipop di via Paolo Guidi 45 a Bellaria Igea Marina, il 31 ottobre regalerà ad ogni bimbo in maschera, un cono gelato. Quest'anno saranno ben 5 vincitori con la foto che avrà ricevuto più like. Ad ogni vincitore verrà consegnato un premio inoltre, Atelier Interni darà un buono omaggio di 1.000 euro da utilizzare entro 6 mesi per l'acquisto di una cucina o arredamento equivalente.

I like, alle foto postate, saranno raccoglibili e conteggiati e sottoposti a valutazione del direttivo dell’Associazione IdP che autenticherà e confermerà i vincitori, fino al giorno prima dell’accensione delle luminarie natalizie 2022 (la data sarà comunicata a fine novembre). Nella stessa data saranno comunicati i nomi dei vincitori che verranno contattati tramite FB per ritirare il premio e il buono.

Quest’anno l’associazione Isola dei Platani, contemporaneamente allestirà Isola dei Pianeti, in collaborazione con associazione Astrofili Soglianesi "Vega", l' Adaa Aps Associazione per la divulgazione Astronomica e Astronautica e l’Astrofilo Emanuele Cambiotti fondatore progetto divulgativo Turisti nel Cosmo. Allestimento gratuito in piazza Matteotti, per grandi e bambini.