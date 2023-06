La spiaggia "danza" a ritmo di Strariva: tutto pronto per la manifestazione musicale con la Funk Off Band

Le spiagge di Cattolica sono pronte ad animarsi ed essere travolte nella giornata di sabato17 giugno, dalle coinvolgenti e allegre melodie di Strariva: la prima tappa di un percorso voluto fortemente dai bagnini per promuovere turisticamente la città di Cattolica, partendo proprio dalla spiaggia, in cui gli ospiti trascorrono piacevolmente le giornate.

Per l'occasione, a partire dalle ore 16.30 la spiaggia libera della zona Ventena con arrivo nella spiaggia libera in zona Porto, la Funk Off Band con i suoi quindici elementi porterà una ventata di allegria e sound per tutta la spiaggia. Dopo le numerose partecipazioni ad eventi musicali e a trasmissioni televisive come Viva Rai2, dove si è esibita insieme a Fiorello e Mika, la band toscana arriverà a Cattolica in un’occasione unica, che per la prima volta vede i bagnini delle Spiagge di Cattolica come organizzatori e promotori di un’occasione che porterà un messaggio di allegria in musica.



Con la direzione artistica di Diego Olivieri, noto per il successo dei suoi concerti di Jazz Feeling, la manifestazione vede la partecipazione di numerose realtà imprenditoriali locali e nazionali, i titolari dei bar ristoranti sulla spiaggia, che per l’occasione suggeriranno proposte enogastronomiche a tema jazz, e il Comitato Fronte del Porto.



Sul percorso di Strariva, la Funk Off Band incontrerà duo e trio jazz locali, a salutarli musicalmente offrendo a tutti un ulteriore momento di svago su pedalò, cutter e su postazioni fisse in riva.