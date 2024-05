Lo street food ingolosisce il lungomare della città: appuntamento con il gusto e i migliori food truck d'Italia

Lo street food torna protagonista in città. Per l'occasiome, la splendida cornice del lungomare cittadino (Rotonda Lucio Battisti, di fronte al Grand Hotel) ospiterà da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno "Streeat - Food Truck Festival": l’appuntamento per eccellenza che riunirà "buongustai e golosi" per assaporare il miglior cibo di strada in circolazione, servito da una selezione dei Food Truck provenienti provenienti da tutto il Bel Paese e proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi.

Il tutto, accompagnato da tanta buona musica a fare da piacevole contorno alle tantissime specialità presenti.





Orari: Venerdì 31 maggio: 17:00 – 01:00; Sabato 1 e Domenica 2 giugno: 11:00 – 01:00 – Lunedì 10 aprile: 11:00 – 01:00



Rimini - Rotonda Lucio Battisti, di fronte al Grand Hotellibero