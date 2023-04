Gli studenti riminesi fanno gli americani, la Baia Imperiale sarà la location del "Ballo di fine anno"

Sabato 29 aprile la Baia Imperiale aprirà le porte alla festa più attesa dell’anno: il Prom, in collaborazione con gli studenti delle scuole Liceo Cesare Valgimigli, Liceo Volta Fellini, I.t.e.s Valturio, Liceo A. Einstein, Itts "O. Belluzzi - L. Da Vinci", Isiss "L.Einaudi", Liceo San Marino, Itc R. Molari, Isiss T. Guerra, Isiss Gobetti de Gasperi, Scuola Secondaria Superiore San Marino. Il Prom è una tradizionale festa americana che celebra la fine dell’anno scolastico, in italiano tradotto come “Ballo di fine anno”.

Sono stati due giovanissimi ragazzi riminesi, Alex Ferrari ed Emanuele Sodano, a tramandare questa tradizione anche nella riviera romagnola, organizzando l’evento in una tra le dieci discoteche più belle d’Europa: la Baia Imperiale. È il terzo anno che viene organizzata questa festa: la prima, presentata nel 2019, con oltre 1000 persone ha gloriosamente aperto la tradizione ai festeggiamenti, ottenendo splendidi risultati anche l’anno scorso che, seppur post covid, ha riscosso molto successo.

Ognuno può decidere autonomamente di andare in coppia, da solo o con i propri amici, con l’unico scopo di divertirsi e trascorrere una giornata indimenticabile. La Baia Imperiale verrà allestita nel minimo dettaglio: da infiniti palloncini al famosissimo Red Carpet che darà un tocco di magia alle scalinate della location. Durante la serata i ragazzi avranno la possibilità di immortalare il momento presso il box foto, che verrà appositamente installato in occasione della festa. Le foto, per rendere il tutto più particolare, non saranno scattate da una semplice macchina fotografica, bensì da una Polaroid, che permetterà di portare a casa un concreto ricordo di un dolce momento. Per rispettare a pieno le tradizioni della festa americana, verranno eletti a sorteggio il re e la reginetta del ballo che, una volta incoronati, apriranno le danze nella sala principale dinnanzi a tutti.

“II Prom è il primo evento scolastico in stile americano che sia mai esistito in Italia. Chiunque vi partecipi potrà dire di aver avuto l'esclusiva opportunità di essere tra i primissimi studenti italiani a viverlo. Si tratta di un evento irripetibile e unico nel suo genere. Fino ad oggi si è studiato attentamente affinché la festa possa svolgersi al meglio. Abbiamo preso visione di film, contattato studenti degli Usa, letto recensioni, analizzato le dinamiche di un party che è totalmente nuovo in Italia. In tutto si è cercato di svolgere un lavoro scrupoloso e dettagliato. Dopo mesi di preparativi possiamo annunciare l'arrivo del Primo Party Prom, un evento al quale non potrete mancare” Così è stata presentata dagli organizzatori questa festa, augurando loro che, ancora una volta, possa rispettare le grandi aspettative create".