Su il sipario! Tutti a teatro, tanti appuntamenti con cui "riscaldarci" durante l'inverno

La compagnia Città Teatro è Sempre alla ricerca di novità e rarità, senza dimenticare la valorizzazione di artisti “residenti”: ecco che anche quest’anno il Villa riapre le sue porte e, con il contributo del Comune di San Clemente e della Regione Emilia Romagna, rilancia una nuova stagione “calda”, in tutti i sensi! Lasciando sullo sfondo la minaccia di un “gelido inverno”, ci si scalda con un nuovo ambiente: il Teatro indossa i panni del club: apre alle 20:00 offrendo ogni sera un luogo per incontrarsi davanti a un bicchiere con musica e aperitivo, che potrà essere servito dallo Staff oppure nella formula Byo, Bring your own… o, per dire all’italiana: Pitd, “porta il tuo drink”, noi forniamo i bicchieri. Durante il pre-serata, alle 20:30 ci gustiamo Signori, la mezza: uno show da tavolo con gli artisti di Città teatro, Francesca, Giorgia, Mirco, Davide, Paul, e ospiti a sorpresa. Dopo lo spettacolo, pietanza principale della serata, restiamo ancora insieme a chiacchierare dello spettacolo appena visto, del mondo, di noi.



Apre il Cartellone invernale Città Teatro e la fantastica storia della prima Circumnavigazione del Globo, di cui nel 2022 si festeggia il cinquecentenario, con Viaggio Intorno al mondo sabato 19 Novembre; si prosegue venerdi 25 Novembre con lo spettacolo che Francesca Airaudo e Tiziano Paganelli dedicano alla Giornata contro la violenza sulle donne: Attente al Lupo.

Si segnala l’ospitalità dell’attrice Barbara Bovoli, che fuori Cartellone, porterà al Villa Arianna ha perso il filo, produzione Ergo Sum in scena venerdi 2 Dicembre alle ore 21:00: un’ ironica riflessione sulla vita, le relazioni e gli affanni di tutti noi, occupati a rincorrere il capo che darà senso e sicura felicità, nell’aggrovigliato gomitolo della vita. Da Venerdi 9 a domenica 10 Dicembre Città Teatro, in collaborazione con Riccione Dance Center, porta in Romagna le Nina’s Drag Queen con un’originale workshop dedicato ad uomini e donne: il workshop Piccoli esercizi di trasformazione ci farà conoscere questo eccezionale gruppo di attori e ballerini di Milano che da anni rilegge i classici: da Shakespeare a Brecht, con i personaggi del Teatro en travesti.

Sabato 10 dicembre arriva l’attore romano Daniele Parisi, con il suo spettacolo comico Io per te come un paracarro: si ride della vita di coppia ai nostri giorni. Sabato 17 Dicembre uno spettacolo di Teatro comico in dialetto: dalla penna di Tinin Mantegazza e di Giuseppe Nadiani va in scena la Commedia Re Lear ovvero Leardo e’ re. Conclude la prima parte della stagione lo spettacolo di Pre-capodanno, il 30 Dicembre: Confessioni di una spogliarellista, con un inedito Marcello Franca. A seguire una serata speciale con DJ set e festa en travesti con i partecipanti del laboratorio Piccoli esercizi di Trasformazione, e chiunque vorrà unirsi a noi.



Il 2023 apre con un omaggio al Grande Maestro Eugenio Allegri nella Giornata della Commedia dell’Arte, il 25 febbraio 2023 alle ore 21:00 ad ingresso libero: Ciao Eugenio! è un evento speciale fra letture dei suoi successi, ricordi ed aneddoti. A teatro con Mamma e papà, il teatro per famiglie, ci porterà la straordinaria compagnia internazionale Teatro due mondi di Faenza con Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, domenica 26 Febbraio alle ore 17:00. Domenica 12 Marzo ore 17.00 sono in scena i giovani e bravissimi Giulia Bocciero e Davide Simonetti di Nouvelle Plague in Semis, spettacolo che racconta con delicatezza e profondità il legame fra coltura e cultura. Domenica 26 Marzo ore 17.00 il Duo Chaminade con Mirco Gennari ci incantano con i “racconti suonati e suoni raccontati” di Enfantillages Pittoresques, un particolare sguardo all’infanzia che grazie all’intreccio continuo fra parole e musica dà vita ad una pièce teatral-musicale densa di suggestioni.

Non mancano naturalmente le proposte in matinée per le scuole di San Clemente di Con la classe a teatro, con Luca Regina, Teatro Europeo Plautino e Città Teatro, fra Aprile e Maggio 2023; la stagione dei saggi vede la conclusione dei percorsi di laboratorio teatrale per adulti, ragazzi e bambini partiti ad ottobre e, quest’anno, ad alta frequentazione.



Sempre convinti che a Teatro si va per divertirsi, riflettere, crescere. Sipario!





Stagione teatrale (2022/2023)

Teatro Giustiniano Villa



Novembre 2022- Maggio 2023

La calda stagione Villa Teatro Club - A teatro con mamma e papà - Eventi speciali

Direzione artistica e organizzativa Città Teatro

Con il contributo del Comune di San Clemente e della Regione Emilia Romagna (RN)



Novembre - Dicembre 2022

Villa Teatro Club

Signori, la mezza: Pre-show con apertivo offerto o Pitd

Rassegna di Teatro Comico d’Autore

Tutte le sere

ore 20:00 > Apertura TeatroClub con Musica e Aperitivo

ore 20:30 > Signori, la mezza: Pre Show

ore 21:15 > Spettacolo



Sabato 19 novembre 2022

Viaggio intorno al mondo

I diari di Pigafetta e rotta di Magellano

Con Francesca Airaudo e Giorgia Penzo

Musiche dal vivo Stephanie Montoya e Federico Lapa

Costumi Paul Mochrie

Drammaturgia e ricerca Davide Schinaia

Produzione Città Teatro 2022- Regione Emilia Romagna



L’8 settembre 1522 si concludeva la prima circumnavigazione del globo guidata dal comandante portoghese Ferdinando Magellano, un’impresa avventurosa iniziata nel 1519 che cambierà per sempre le conoscenze dell’uomo sulla geografia terrestre. Fra tempeste e congiure, sequestri di Giganti e innamoramenti fugaci, chiodi di garofano profumati e denti cariati, si snoda la storia epica di oltre 230 uomini che solcarono acque mai navigate alla ricerca di un bottino inimmaginabile. Il diario di bordo di questa immensa traversata viene scritto da un’italiano, Antonio Pigafetta, che con occhio incantato delle usanze e stravaganze dei popoli, dai colori e dai suoni dei nuovi mondi attraversati, dalle parole strampalate e dalle descrizioni culinarie, più che ai tecnicismi della navigazione, racconta un viaggio memorabile. Il diario, pieno di spunti di Commedia e pennellate teatrali, si trasforma in una narrazione vivacissima interpretata dal mozzo Zan Pataplan e dal un dotto Eccellentissimo, alias Giorgia Penzo e Francesca, accompagnate dalle musiche dal vivo. Una storia universale di scoperta e avventura, le cui ripercussioni storiche ed umane sono tutt’altro che esaurite.

Spettacolo per tutti



Venerdì 25 novembre 2022

Attente al lupo!

Appunti sparsi di sopravvivenza femminile

di e con Francesca Airaudo

flauto e fisarmonica Tiziano Paganelli



Ne abbiamo fatta di strada noi donne. Ci siamo guadagnate pezzettino per pezzettino la nostra libertà. Ma le conquiste più importanti sono relativamente recenti. Negli anni sessanta viene sancita l’ incostituzionalità dell’art. 559 del codice penale, nel quale solo l’adulterio della moglie viene punito. Poi arriva il diritto al Divorzio, la legge sull’aborto e solo nel 1981 la cancellazione del Delitto d’onore e del matrimonio riparatore. Insomma il problema è antico, sepolto sotto quintali di pagine che tentano ogni volta di spiegare il perché di tanta violenza. Continueremo a cercare i perchè, ma forse sarebbe meglio prima cominciare a smontare i pregiudizi che rendono le donne ancora facile preda dei “lupi cattivi”. A proposito di lupi… scrive Perrault nel 1697 parlando di Cappuccetto Rosso: « Da questa storia si impara che i bambini, e specialmente le giovanette carine, cortesi e di buona famiglia, fanno molto male a dare ascolto agli sconosciuti; e non è cosa strana se poi il Lupo ottiene la sua cena. Dico Lupo, perché non tutti i lupi sono della stessa sorta; ce n’è un tipo dall’apparenza encomiabile, che non è rumoroso, né odioso, né arrabbiato, ma mite, servizievole e gentile, che segue le giovani ragazze per strada e fino a casa loro. Guai! a chi non sa che questi lupi gentili sono, fra tali creature, le più pericolose!»

Spettacolo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne



Sabato 10 dicembre 2022

Io per te come un paracarro

di e con Daniele Parisi

Produzione altra scena



Arriva uno degli attori più freschi della nuova scena comica romana, Daniele Parisi: noto per le sue le Ripetizioni su Rai 3, e per le serie televisive Il Bello delle Donne 2, Il segreto dell’acqua, Tutti per Bruno, porta in scena uno spettacolo comico sulla vita di coppia ai nostri giorni. Una coppia, che sta per dare alla luce un figlio, decide di partire: cercano un luogo dove costruirsi un avvenire decente. I famigliari di lui, vittime di antiche patologie non risolte, non riescono a dissuadere i due dal voler intraprendere questo viaggio. Lungo il tragitto la coppia incontrerà diverse umanità alla deriva. C'è una Maga Indovina sfaticata che tradisce la sua antica funzione oracolare. C'è chi si indebita. Chi ruba. Chi vende per strada. Chi è rinchiuso nelle proprie manie ossessivo- compulsive. Chi vede nella contraddizione l'unica possibilità per essere coerente. Nel frattempo, la fame aumenta. E ci si ascolta sempre meno.



Venerdi 9, sabato 10 , domenica 11 dicembre 2022

Esclusiva Teatro Villa, in collaborazione con Riccione Dance Center

Nina's Drag Queen in "Piccoli esercizi di trasformazione"

Laboratorio di teatro en travesti a cura della Compagnia Nina’s Drag Queen (Milano)

Ti aspettiamo per un laboratorio intensivo sui tacchi, pieno di gioco e sorprese... Ti proporremo un percorso teatrale volto alla costruzione di un personaggio en travesti, spaziando tra le grandi icone di tutti i tempi, giocando ad inventare la Diva che è dentro ognuno di noi. Gli ingredienti saranno: fascino misterioso, sensualità esplosiva, una buona dose di ironia. Il laboratorio è aperto a uomini e a donne di tutte le età. La compagnia Nina’s Drag Queens (Milano) è formata da attori e danzatori che hanno scelto di coniugare teatro e arti performative intorno alla figura multiforme, eclettica e irriverente della Drag Queen, vera e propria maschera post-moderna, in un percorso di ricerca legato alla rilettura e riscoperta dei classici teatrali da Il Giardino delle Ciliegie rilettura en travesti del capolavoro di Cechov, al quale seguono DragPennyOpera da The Beggar's Opera di John Gay, Vedi alla voce Alma (2016), ispirato a Jean Cocteau, Le Gattoparde, Queen LeaR.



Sabato 17 dicembre 2022

Re Lear ovvero … Leardo e' Re

Commedia anglo – romagnola di Tinin Mantegazza, Giovanni Nadiani, Giampiero Pizzol con Giampiero Pizzol, Giampiero Bartolini, Teodoro Bonci del Bene

Regia Angelo Generali

Produzione Centro Diego Fabbri (Fo), Rosaspina un teatro (Bo), Compagnai Bella (Fo)



Un “Re” decaduto della Riviera romagnola rivive la sua lunga storia attraverso litigi con le figlie, naufragi ai banconi di Bar improvvisati, scorribande per le strade e le piazze, fino alla follia sul tetto del famoso Hotel Britannia…Valzer, tango, musiche felliniane e rintocchi di campanelli, voci di bambini e canzoni popolari accompagnano il vagabondaggio di questo Re Lear fra scene di una comicità irrefrenabile dallo schietto sapore popolare che si alternano ai meravigliosi versi di Shakespeare. L’arte poliedrica, sospesa tra poesia e umorismo, di Tinin Mantegazza, che ha attraversato la cultura italiana come umorista con disegni, vignette, dipinti, poi come regista e autore televisivo con programmi e cartoon e infine come sperimentatore di linguaggi dal cabaret nella Milano di Gaber, Dario Fo, Cochi e Renato… lancia la sfida di uno Shakespeare in dialetto romagnolo a Giovanni Nadiani, pluripremiato poeta e scrittore che trova nel dialetto la fonte ispiratrice di molte sue opere; sfida raccolta dai interpreti di gran talento quali Teodoro Bonci del Bene, permeato di amore dei classici, Giampiero Pizzol e Giampiero Bartolini dai mille caratteri comici.

Spettacolo di Teatro comico in Dialetto d’autore



Serata di Pre-Capodanno

Venerdì 30 dicembre 2022

Confessioni di una spogliarellista

di e con Marcello Franca

In collaborazione con Città Teatro nell’ambito di Teatro Villa /residenze



La voce intensa ed insolente di una spogliarellista dal timbro un po' roco e velato di dolcezza e brutalità, viene dal ventre profondo e nascosto della grande città. Un racconto ricco di poesia, candido e sfrontato, a volte estremamente crudo, ma allegro e soprattutto senza compiacimenti che si rivolge a tutti perché si guardino allo specchio, interpretato da un Marcello Franca sorprendente che svela il suo lato più intenso ed emozionante. Lo spettacolo viene riallestito al Teatro G. Villa in forma di residenza di Marcello Franca, in collaborazione con Città Teatro

A seguire: dj set con Marci Margiela e le sue girls





Seconda parte (Gennaio - Aprile 2023)

Evento speciale

Sabato 25 febbraio 2023

Ciao Eugenio!

Serata speciale dedicata al Mastro Eugenio Allegri con Francesca Airaudo, Giorgia Penzo, Mirco Gennari, Davide Schinaia, Alberto Guiducci, Daniela Lupparelli, Maria Costantini, Alessia Donadio, Antonio Vanzolini, Riccardo Maneglia. In collaborazione con Teatro Europeo Plautino Un omaggio che i suoi allievi e tutta la Compagnia Città Teatro vuole dedicargli ad un anno dalla scomparsa del grande maestro, in una serata speciale fra letture dei suoi successi, ricordi ed aneddoti.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili .



A teatro con mamma e papà

Domenica 26 febbraio 2023 ore 17:00

Teatro due mondi - Faenza

Le nuove avventure dei musicanti di Brema

Testi Gigi Bertoni

con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori regia Alberto Grilli

scene e costumi Maria Donata Papadia, Angela Pezzi, Loretta Ingannato

direzione musicale Antonella Talamonti

produzione Teatro Due Mondi col sostegno di Regione Emilia Romagna



E se gli animali che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere uscissero dalla loro favola o la continuassero fino ai giorni nostri, se si perdessero nelle nostre citta?, che storia racconterebbero? Da qui parte il racconto de Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, sulle strade dei nostri Paesi e dell’Europa, attori e pubblico alla ricerca di una citta? ospitale, un luogo che possa accogliere un bambino il cui colore della pelle racconta la provenienza da terre lontane. Gli attori cantanti del Teatro Due Mondi portano in scena una storia dove musica e parole si fondono nel canto, fra citazioni al mondo dei clown e delle commedie musicali, rendendo anche il pubblico protagonista del racconto.



Domenica 12 marzo 2023 ore 17:00

Nouvelle Plague

Semis - Storie di un potere invisibile

di e con Giulia Bocciero Davide Simonetti

musiche originali di Giulia Bocciero e Enzo Bocciero

assistenza scenotecnica Enrico Quinziato

illustrazioni Elena Costa, Emma Arnaud



Cinque scope piantate in fiaschi di sabbia, un teatrino di legno pieno di disegni, un vecchio, due giocatori di scacchi e una figura femminile immensa e misteriosa …. Dietro ciò che mangiamo ci sono dei semi, delle persone, delle storie. L'intreccio di questi tre elementi provoca da sempre numerose implicazioni di tipo economico, politico e sociale. Abbiamo scelto di raccontare questa complessità creando una serie di immagini e partiture fisiche legate ai temi della sparizione della biodiversità, del legame profondo fra coltura e cultura. Semis è produzione indipendente italo-francese coi due giovani talenti di Nouvelle Plague (Italia, Francia) e Maison des Semences Paysannes Maralpines di Nizza.



Domenica 26 marzo 2023 ore 17:00

Duo Chaminade - Mirco Gennari

Enfantillages Pittoresques

Racconti suonati e suoni raccontati

Pianoforte a 4 mani con Elena Indellicati e Denis Zardi

Voce recitante Mirco Gennari



Lo spettacolo offre un particolare sguardo all’infanzia; grazie all’intreccio continuo fra parole e musica dà vita ad una pièce teatral-musicale densa di suggestioni e rimandi ad una dimensione giocosa e a volte onirica, per questo adatta sia ai giovanissimi che al pubblico adulto. “I racconti di mamma Oca” di Charles Perrault, gli “Esercizi di stile” di Raymond Queneau, i “Quaderni di un mammifero” di Erik Satie si intrecciano con le “Variations Comiques” di Teresa Procaccini, “Ma mere l’oye” di Maurice Ravel, I “Nove pezzi infantili” di Erik Satie , e infine i “6 Pièces Romantiques” Op.55 di Cécile Chaminade. Il duo pianistico “Chaminade” si ispira alla figura di questa pianista e compositrice, le cui opere sono tra le composizioni femminili più pubblicate. Mirco Gennari, attore e formatore, da anni collabora alla realizzazione di spettacoli teatrali per l’infanzia e la gioventù.





Con la classe a Teatro

Aprile - Maggio 2023

Rassegna di Spettacoli riservati alle scuole Scuola Primaria di I grado - Classi I e II

Data suggerita: Lunedì 17 aprile 2023

Ecocircus - la GasreenEcomedy

di e con Luca Regina

Tecnica utilizzata: spettacolo d’attore, micromagia, clown, oggetti



EcoCircus è uno spettacolo comico e divertente su tematiche “green”, attraverso il sapiente utilizzo oggetti e strumenti della quotidianità che nelle mani dei Luca sembrano “magici”! In un Padiglione delle Meraviglie, come ai tempi del grande Circo Barnum si esibiscono la Bottiglia Cannone che con un colpo di bacchetta si libra nell’aria portando via plastica inutile; il Limone Spiritico che da agrume spremuto e abbandonato si guadagna la celebrità in veste di mentalista; e ancora: il corpo di ballo dello show con le Apple Sisters la cui leggerezza ed agilità fa dimenticare che si tratti di tre mele ammaccate… “Nel mio EcoCircus nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma…”



Scuola Primaria di I grado - Classi II, IV e V

Data suggerita: Lunedì 8 maggio 2023

Teatro Europeo Plautino

Favole - da Fedro

adattamento e regia Cristiano Roccamo e Davide Pedrini

con Davide Pedrini

Tecnica utilizzata: Spettacolo d'attore e di figura



Gli animali ci insegnano, attraverso le “Favole”, ci ammoniscono su cosa fare e insieme su cosa non fare. Sono i nostri testimoni e allo stesso tempo i nostri giudici; specchio di quanto alberga nella natura umana. La forza educativa del genere letterario della favola, nei millenni non ha perso di intensità e ancora oggi è strumento necessario allo sviluppo dell’area emotiva e del giudizio nei più giovani, attraverso il meccanismo della morale, rivive attraverso magici ed originali pupazzi animati.



Scuola Secondaria di I grado - Classi I, II e III medie

Data suggerita: 15 maggio 2023

Città Teatro

Viaggio intorno al mondo - I diari di Pigafetta e rotta di Magellano

Drammaturgia e ricerca Davide Schinaia

Costumi Paul Mochrie Tecnica utilizzata: narrazione, musica dal vivo



Partendo dall’affascinante ricostruzione storica, lo spettacolo offre spunti di riflessione attorno al tema dell’eurocentrismo, aprendo riferimenti ai temi storici, geografici, antropologici. Fra tempeste e congiure, sequestri di Giganti e innamoramenti fugaci, chiodi di garofano profumati e denti cariati, si snoda la storia epica di uomini che, guidati dal comandante Magellano, solcarono acque mai navigate alla ricerca del bottino più prezioso: la conoscenza.



Con la classe a Teatro (matinée per le scuole): biglietto unico 5€ (su prenotazione)





Laboratori teatro invernali

Ottobre - Dicembre 2022 e Gennaio - Aprile 2023



Laboratorio teatro per adulti

Laboratorio di Teatro Comico / adulti con Francesca Airaudo e Giorgia Penzo

Tutti i Mercoledì dalle 20:30 alle 22:30



Corsi monografici adulti

Corso di Public Speaking- con Davide Schinaia

Tutti i Giovedì dal dalle ore 20:30 alle ore 22:30



Laboratorio bambini (6-10 anni)

TeatroGiocoVilla con Mirco Gennari

Tutti i Giovedì dalle 17:00 alle 18:30



Laboratorio ragazzi (11-14 anni)

Teen Bota con Giorgia Penzo

Tutti i Mercoledi dalle 17:00 alle 18:30



Saggi di fine corso

Teatro Comico: sabato 22 Aprile ore 20:30

Teen Bota: Sabato 29 Aprile ore 20:30

Giocovilla: Domenica 30 Aprile ore 17:00



Biglietti:

Villa Teatro Club e Serata Precapodanno > intero 12€; ridotto e residenti San Clemente 10€ compresa consumazione.

*ingresso ridotto alla serata di Pre- Capodanno a chi si presenta en travesti!

*ingresso ridotto alla serata di Pre- Capodanno a chi si presenta en travesti! ?A Teatro con mamma e papà > intero 7€; ridotto fino a 14 anni 5€

Saggi di fine corso > ingresso unico 7€

Con la classe a Teatro (matinée per le scuole) > biglietto unico 5€ (gratuito per insegnanti accompagnatori), su prenotazione



Abbonamento: 4 spettacoli a scelta € 40,00



?Biglietteria, prenotazioni e prevendita I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la cassa del Teatro Villa.

La biglietteria apre un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.



La piccola stagione del Teatro Villa è organizzata da Città Teatro e dal Comune di San Clemente (Rn), con il contributo della Regione Emilia Romagna.