"Sugarlandia", una serata per conoscere sapori e musiche filippine

Prende il nome di "Sugarlandia", la serata realizzata in collaborazione con Don Papa Rum, all'I-Fame Restaurant. Quella di sabato 17 giugno sera è un'occasione speciale per scoprire la ricca cultura filippina attraverso un viaggio tra assaggi, maschere, cocktail e musica coinvolgente. Dalle 19.30 in poi l'I-Garden si trasforma in un’oasi immersa nella natura e per l’occasione Don Papa Rum ha ideato 4 cocktail esclusivi. Per accompagnare i cocktail, lo chef Daniele Succi ha dedicato 4 tapas realizzate con ingredienti selezionati e preparate con cura. per completare la musica dal vivo, che crea l'atmosfera per ballare, socializzare e condividere momenti con amici vecchi e nuovi. Il costo è di 13 euro ed include un drink e una tapas.

Per maggiori informazioni o prenotare: 0541 309671 o WhatsApp al numero 335 1849350.