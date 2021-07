Sul palco di Montescudo Paolo Nani salirà con "La lettera"

Indirizzo non disponibile

Domenica 18 luglio, alle 21, al teatro Rosaspina di Montescudo Paolo Nani, uno dei più grandi maestri di teatro fisico, salirà sul palcoscenco con lo spettacolo "La lettera" che compirà 30 anni. Perla rara che è stata rappresentata ai quattro angoli del globo.



Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti riesce a dar vita a 15 microstorie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa; nell'arco di 80 minuti non lascia un attimo di respiro, inchioda lo spettatore, lo seduce con una raffica di sorprese dal ritmo sfrenato e lo fa in un modo unico, alla Paolo Nani. Ingresso €10,00 |biglietteria in loco dalle ore 20.00| posti assegnati, prenotazione consigliata. Info e prenotazioni:+393475838040, +393475267727|+393396512980 info@lattoscuro.it www.lattoscuro.it L’evento si terrà nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie anti Covid-19.