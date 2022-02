"Sul sentiero blu", il documentario evento sull'autismo fa tappa Rimini

Lunedì 28 febbraio alle 21, fa tappa al cinema Fulgor di Rimini il documentario-evento “Sul sentiero blu” per scoprire l'emozionante viaggio di un gruppo di giovani autistici sulla via Francigena. La proiezione, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, sarà presentata da Luca Mondaini, vicepresidente della sezione del CAI di Rimini e referente del gruppo Montagna terapia.

“Sul sentiero blu”, per la regia di Gabriele Vacis, affronta con estrema delicatezza temi sociali e relazionali legati all’autismo. Il documentario racconta come i ragazzi abbiano percorso oltre 200 km a piedi in 9 giorni fino a Roma insieme ai loro medici ed educatori. Un cammino di crescita tra fatica e divertimento, in cui imparano a gestire emozioni e difficoltà grazie a specifici programmi abilitativi per sviluppare le competenze sociali. Un’esperienza scientifica e profondamente umana volta a migliorare le relazioni dei partecipanti, che devono adattarsi al nuovo ambiente e cercare un modo per convivere, alla scoperta della loro indipendenza. Il viaggio si concluderà a Roma, dove tra varie autorità incontreranno anche Papa Francesco. La troupe ha seguito il gruppo dalla partenza fino all’arrivo nella Città del Vaticano, cercando di riportare integralmente l’intensità di questa esperienza, raccontando il formarsi di nuove amicizie e di sentimenti e, soprattutto, di catturare i particolari più significativi di questi eccezionali ragazzi. Un’immersione nel mondo dell’autismo per abbattere pregiudizi e preconcetti, valorizzare le competenze della persona e sensibilizzare il pubblico.