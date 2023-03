Si celebra la Giornata internazionale della poesia con il reading "Sulla vita che non so"

Intero: 10€; ridotto (over 65 e under 26) 8€

Prezzo Intero: 10€; ridotto (over 65 e under 26) 8€

La rassegna di teatro e arti del contemporaneo Mentre Vivevo, ospitata nella Sala Teatro di Poggio Torriana, in occasione della Giornata internazionale della poesia, domenica 19 marzo alle ore 17:30, la poetessa Annalisa Teodorani e Paola Vannoni, presenteranno Sulla vita che non so: un reading, un dialogo tra una voce poetica e una voce logica, tra il dolore inspiegabile e la consolazione decifrabile, tra la metafora surreale e il sillogismo che premette, annette e ammette. Un discorso anomalo, non conforme per mandare a effetto un proposito.

"La poesia a volte allude al mistero. All'enigma del vivere, ai rebus delle emozioni, all'astrattismo delle sensazioni, allo stordimento della mortalità, allo stupore suscettibile della pietà. La poesia spiazza e disorienta dalle sue diligenti regole, la logica. La logica dal canto suo la osserva, la ascolta, la studia. Chiede di approfondire, di scavare ulteriormente", spiegano le artiste.