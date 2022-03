Sulle spiagge riminesi a Pasqua torna il Paganello

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 16/04/2022 al 18/04/2022 Orario non disponibile

Sono già 110 le squadre provenienti da tutto il mondo che si sono iscritte alla 31esima edizione del Paganello, il torneo internazionale di “Beach Ultimate” che sta per tornare con una grande edizione.

Dopo due anni di forzata assenza, e una fase come quella attuale resa particolarmente difficile dal conflitto tra Russia e Ucraina, l’appuntamento con il Paganello è dal 16 al 19 aprile. Saranno oltre 1500 i ragazzi provenienti da Australia, Singapore, America, Nuova Zelanda, Canada, Libano che si sfideranno sulle spiagge riminesi. L'entusiasmo e la voglia di tornare a stare insieme è tanta, come testimonia il numero degli iscritti che porterà, dal 16 al 18 aprile, i migliori interpreti degli sport che si praticano con il frisbee a invadere la spiaggia dal bagno 34 al 42, coinvolgendo strutture alberghiere, ristoranti e attività turistiche.