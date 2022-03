"Sulle tracce delle Donne Resistenti", tre itinerari alla scoperta della storia di Santarcangelo

Domenica 13 marzo alle 15:45 l'ANPI A. Mini di Santarcangelo partirà da piazzale Esperanto il percorso guidato "Sulle tracce delle Donne Resistenti", all'insegna dell'esperienza femminile tra il fascismo e la Resistenza. Il percorso è parte del progetto "Memoria dei luoghi, memoria delle voci", che consiste in tre itinerari, uno in centro storico e l'altro da piazza Ganganelli alla stazione ferroviaria, per scoprire la storia di Santarcangelo tra il 1919 e il 1946, sulle tracce della Resistenza e delle persone che hanno contribuito, con la scelta e l'azione, alla Liberazione della città dal nazifascismo.

Il progetto, nato dalla volontà del Comitato cittadino antifascista, è realizzato da Amministrazione comunale e ANPI Santarcangelo in collaborazione con gli istituti culturali (Focus, Biblioteca Baldini e Istituto dei Musei Comunali) e la Pro Loco. In questo percorso si approfondirà la condizione femminile tra il fascismo e la Resistenza, con una particolare attenzione alle antifasciste e partigiane santarcangiolesi. Per partecipare è necessario cliccare su questo link e compilare il form: https://www.anpisantarcangelo.org Per informazioni scrivere su Whatsapp al 333 225 7137 o mandare una mail a anpisantarcangelo@gmail.com.