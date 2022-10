In sella con "super heroes", lanciato il nuovo progetto del visual artist con un'azienda produttrice di biciclette da corsa

Dal Mosaico in chiave contemporanea di Luca Barberini, artista ravennate di fama internazionale, e da un’azienda produttrice di biciclette da corsa di altissimo livello, la Somec Biciclette, nasce Super Heroes: capsule project, che coniuga arte musiva e qualità tecnica costruttiva, svelando un'opera materica e onirica, in una nuova espressione artistica.

L’Unveiling di sabato 8 ottobre alla Biennale del Mosaico contemporaneo - con la presenza dell’Artista e Somec, e l'intervento di Fabio Sbaraglia, Assessore del Comune di Ravenna a cultura e mosaico, e Daniele Torcellini, Coordinatore Biennale del Mosaico contemporaneo - ha visto partecipare più di 150 persone tra visitatori, stampa, istituzioni e

content creators del mondo dell’arte e del ciclismo.



Nel 2020, per fare fronte all’immobilità imposta dalla situazione sanitaria, Barberini e Somec decidono di cercare nuovi stimoli in una collaborazione tra due mondi all’apparenza distanti

ma avvicinati da un obiettivo comune: unire l’arte musiva con quella di costruttori di biciclette “su misura”... in una parola: performance. Performance artistica, sì, ma anche sportiva e

personale.

“Con questo primo progetto, - spiega Barberini - volevo ragionare sull’unicità del super eroe che in questo caso può essere la metafora del ciclista, ovvero donna o uomo intesi come esseri umani, che montando a cavallo della bici si trasformano tutti in supereroi ogni giorno in cerca di superare i propri limiti. In pratica, questa bici, può essere vista come il costume del supereroe, concettualmente basta indossarla.”



Super Heroes è il sogno di Luca Barberini che si avvera, realizzato insieme a Somec: un’opera composta di due elementi: il mosaico di Barberini, che da opera musiva cambia forma in sella ad una bicicletta, sviluppata dall'unione dell'esperienza e della tecnologia Somec Eclipse, un telaio in carbonio monoscocca di nuova generazione, creato con materiali altamente performanti.



L’opera presentata in anteprima alla Biennale del Mosaico contemporaneo, al Mar - Museo d'arte della città di Ravenna, tornerà ad essere visibile a Riccione, dal 21 ottobre alle 18:00 presso Villa Franceschi, all’interno della personale di Barberini Tessere i Sogni, realizzata in collaborazione al Comune di Riccione e al Comune di Ravenna - Assessorato al Turismo e Assessorato alla Cultura. Qui l’artista raccoglie diverse opere che definisce “schegge, porzioni e ritagli creando un immaginario quanto più sensato possibile, senza tralasciare quella sensazione di non finito di ovattato di piacevolmente surreale che gli stessi sogni ti lasciano al risveglio”.





Luca Barberini è un visual artist che vive e lavora a Ravenna, Utilizza l'arte del mosaico, la riduce ai minimi termini e la trasforma in opere d'arte contemporanee, facendosi forza di un immaginario che tocca temi di attualità, sociali ed ambientali. la sua arte è esposta in musei e gallerie nazionali ed estere.



Somec Biciclette produce ed esporta biciclette da corsa e gravel, anche su misura, dal 1973, utilizzando le migliori materie prime e tecnologie produttive, al fine di consegnare al cliente un prodotto che lo soddisfi e lo rispecchi appieno anche nella scelta delle colorazioni.