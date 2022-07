“Super! House & Kitoons in Tour” arriva in Riviera con un grande evento dedicato a bambini e ragazzi

Orario non disponibile

Il 9 e il 10 luglio, a Cattolica, in piazza Primo Maggio, fa tappa il “Super! House & Kitoons Tour”, l’imperdibile tour di Super!, il brand di intrattenimento di Paramount dedicato a bambini e ragazzi in onda sul canale 47 del dtt e di tivusat e sul 625 di Sky, in collaborazione con Kitoons, la piattaforma di intrattenimento di IMC TOYS.

L’evento è organizzato da EA Comunicazione eventi di Riccione, la società specializzata nella progettazione di eventi su tutto il territorio Italiano. Nel meraviglioso scenario di Piazza Primo Maggio, un weekend ricco di animazione, giochi, musica e balli scatenati con le challenge di Just Dance, il famosissimo videogioco di ballo prodotto da Ubisoft.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i fan del canale Super!.

Non solo: la piattaforma entertainment KITOONS sarà protagonista con un’area dedicata ai più piccoli con unboxing delle novità del Natale 2022, episodi delle serie TV, giochi e laboratori legati ai marchi di successo Cry Babies, Magic Tears, Bloopies, Vip Pets, Bubiloons, BFF e Loopers - ultime properties lanciate nel 2022. Per i piccoli fan ci sarà anche la possibilità di incontrare Dotty, la mascotte della più famosa della Cry Babies, le bambole bebè più amate d’Italia.