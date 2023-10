Il Supercinema fa "C'entro" e accende i riflettori sul nuovo look

Prezzo non disponibile

Nella giornata di giovedì 19 ottobre, il Supercinema riapre dopo i lavori di efficientamento energetico, diventando ufficialmente un “C’entro” culturale aperto a diverse attività oltre alle proiezioni di film.

A segnare il ritorno del pubblico nelle sale di Piazza Marconi, due eventi speciali: alle ore 16:00 la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna del film di Wim Wenders “Il cielo sopra Berlino” sarà proiettata proprio nella sala intitolata al regista tedesco, al piano superiore del cinema. Conclusa la proiezione, Amministrazione comunale, Fondazione Culture Santarcangelo e Santarcangelo dei Teatri presenteranno il progetto “C’entro”, mentre a seguire è previsto un breve momento conviviale.

In serata, invece, un nuovo appuntamento con la rassegna “La voce di Nino. Da un mondo di scrittura sommerso”, che ricorda il poeta santarcangiolese Pedretti a cent’anni dalla nascita: alle ore 21:00 nella sala Antonioni (piano terra) risuonerà la musica jazz e soul di Simone Zanchini, Andrea Alessi e Dany Greggio, che accompagneranno gli spettatori in viaggio nella musica nera d’America.

Per entrambe le iniziative è consigliata la prenotazione

Chiuso dall’autunno dello scorso anno, il Supercinema è stato interessato da un intervento finanziato dal Pnrr che ha migliorato l’efficienza energetica dell’edificio, contribuendo a ridurre i consumi e le emissioni inquinanti, grazie tra l’altro alla coibentazione del tetto e all’installazione di pannelli fotovoltaici, all’adeguamento dell’impianto elettrico con corpi illuminanti di nuova generazione e all’integrazione degli infissi esistenti con isolamento e coibentazione. I lavori si aggiungono e completano quelli già realizzati in precedenza grazie ai fondi ministeriali (2017) e al Fondo Scena Unita (2021).

Conclusi gli interventi, il Supercinema è ora pronto a riprendere, e anzi rilanciare, la sua già intensa attività con un progetto culturale multidisciplinare a prevalente vocazione cinematografica che prevede l’ampliamento degli orari e delle proposte culturali.

Alla consueta fruizione cinematografica, il progetto C’entro aggiunge infatti proposte di attività didattiche – come ad esempio talk, corsi e laboratori per approfondire i diversi linguaggi artistici – nonché l’istituzione di una sorta di media lab per la realizzazione di nuovi progetti, la creazione di gruppi di lavoro, lo studio e l’elaborazione di proposte, soluzioni, servizi e contenuti da erogare su commissione ad altri enti, istituzioni e associazioni del territorio.

La gestione della nuova attività del Supercinema sarà portata avanti da due dei principali soggetti culturali della città: Fondazione Culture Santarcangelo – ente proprietario del Supercinema – e Santarcangelo dei Teatri: il primo soggetto vanta una solida esperienza nella gestione dello spazio, mentre il secondo ha una struttura adeguata e formata professionalmente per le finalità individuate.