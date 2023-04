Prosegue l'appuntamento con le arti performative di "Supernova": il programma del fine settimana

Al Teatro Galli e negli spazi limitrofi vivono ormai da giorni grandi occhi gialli e sfondi magenta. È supernova il progetto per le arti perfomative curato da Motus e Santarcangelo dei Teatri con il Comune di Rimini.

Non un festival, non una rassegna, ma un happening, un’incursione cittadina che da mercoledì 12 aprile abita il centro della città fino a domenica 16 aprile con spettacoli, installazioni, workshop, incontri e live music.

Il programma del fine settimana:

Sabato 15 aprile

Sabato 15 supernova accoglie sul palco alle ore 21:30 Kinkaleri con HellO° , una costola del loro ultimo lavoro per la scena: OtellO. Non un estratto ma un ulteriore approfondimento a partire dall’opera di William Shakespeare, dove le parole realizzano una tragedia che non avrebbe nessuna base per arrivare al tragico epilogo. Ma il corpo non mente mai. HellO° è perciò il corpo della tragedia. Tragedia del linguaggio e tragedia del corpo sottomesso alle sue leggi, corpo glorioso e vibrante che assume su di sé tutta la tensione contemporanea del vivente.



Il pomeriggio sarà abitato da due diversi ambienti performativi, alle ore 16:00 nella piazza dei Sogni l’azione finale del workshop di Elisabetta Consonni Plutone Esploso a cui potranno aggiungersi anche gli spettatori, un esperimento laboratoriale che coinvolge una collettività di cittadine/i nell'esplorazione delle traiettorie che generano un paesaggio fatto di interazioni tra centri cinetici, punteggiati da incontri reali e potenziali di corpi nello spazio, alla ricerca di equilibrio e cooperazione a cui hanno preso parte tre diverse comunità del territorio riminese: gli/le abitanti di casa Madiba, Rete donna di Rimini e le volontarie dell'Associazione ucraina Doloni della Nazione di Rimini.



All’interno del Galli, nella suggestiva Sala della Musica dalle ore 17:00 Michele di Stefano (mk) con Piscina Mirabilis un happening di 3 ore nato dal desiderio di rivolgersi innanzitutto ad una vastissima e non esclusiva comunità di danzatori-danzatrici, performer, attori-attrici, atleti e atlete, corpi, figure e persone il cui indirizzo è quello di proiettarsi sulla scena, una scena che non necessariamente coincide con quella canonica dell’attività professionale di spettacolo. La scena diventa così luogo inaspettatamente quotidiano, aperto a tutt? dove il corpo e il pensiero in movimento possano agire non informati da un ruolo predefinito.



E ancora il corpo nelle sue infinite metamorfosi al centro, in Sala Ressi ore 19:00, della performance Il Presente di Masque Teatro che vede “posato sulla superficie d'acciaio, un corpo.



Il polmone della macchina, accarezzato da una luce radente, prende lentamente vita, e alla prima insufflazione la figura emerge dall'onda liscia iniziando a comporsi, dando luogo a una continua metamorfosi… In sospensione anacronistica tra passato e futuro l’attimo ricolloca l’immagine su un piedistallo: davanti ad essa noi, fantasmi.”



A chiudere la giornata in Sala Ressi dalle ore 22:30 in poi il dj set curato da Smagliature urbane con le dj Collettiva Elettronika , di stanza a Bologna, creano dancefloor poligamici, dove reinventano i generi con performance dai toni queer e bpm incalzanti.





Chiusura in bellezza sul palco del Galli che ospita alle ore 20:00 Ashes di Muta Imago (Premio Ubu 2022 per il miglior progetto sonoro / musiche originali): un concerto per voci e musica eseguita dal vivo, un viaggio sonoro immersivo. Si tratta di una riflessione sul potere immaginifico del suono e della parola… Brevi frammenti di vite private, compleanni, feste, morti, cadute, uccisioni, animali, alberi di natale, dinosauri, microbiologia, geologia, tutto quello che passa e non resta, ma che definisce e conferisce un significato preciso alla vita di noi esseri umani.



Nella Sala Ressi alle ore 17:00 e alle ore 18:00 torna Cristina Kristal Rizzo con Echoes, un lavoro che coinvolge quattro corpi danzanti che compongono una coreografia costruita su ripetizioni e differenze, momenti di solitudine così come partiture corali, musicalmente sostenute dal sound pop melodico della star R&B Frank Ocean. Una dimensione in live streaming sarà generata dal vivo dai danzatori stessi: chiunque potrà vedere questa parte virtuale di immagini in movimento attraverso il proprio telefono in streaming, durante la performance dal vivo.



Anche Parini Secondo presenta un secondo formato What will happen tomorrow: il nuovo progetto della band musicale Bremo e Parini Secondo gioca sull’estetica del concerto pop e sugli elementi iconici che lo caratterizzano per creare una performance nella quale i confini tra musica dal vivo e danza si sfumano fino a confondersi. In Sala della Musica alle ore 21:30 Headbanging, cheerleading, distorsioni e lo-fi: una rock opera in tre atti che non ha paura di ammiccare, smaccatamente cutie e spudoratamente pop. “Un sogno da stadio: tra vibrazioni infernali e sguardi taglienti, il gruppo vi fronteggia insinuando il dubbio su cosa succederà domani.”

Video-installazioni :

Continuano per tutto il fine settimana le due video-installazioni presenti al museo PART: Seven Tears di Fanny & Alexander, che Luigi De Angelis assieme a Claron McFadden e Emanuele Wiltsch Barberio ha composto per 7 monitor, come una galleria di lamentazioni e memorie musicali del passato che evocano il tema della sofferenza nell’arte: da Monteverdi a J. C. Bach, da Nina Simone a Giovanni Legrenzi, passando per Barbara Strozzi e John Downland: si esplorano gli echi di una Passione contemporanea.

E Paradiso [video bozzetto], progetto collettivo della compagnia di danza di ricerca gruppo nanou, l’artista Alfredo Pirri, il musicista Bruno Dorella con la collaborazione di Giulio Boato / 313 film production. Un percorso condiviso dedicato alla costruzione di un processo performativo che mette in campo la relazione tra linguaggi diversi: il video ospitato al museo riminese di arte contemporanea è una deriva, un ulteriore bozzetto di questo lavoro.



Visitabili negli orari di apertura del museo (sabato 15 aprile dalle 10:00 alle 19:00, domenica 16 aprile dalle 10:00 alle 16:00) con il biglietto di accesso del PART che in occasione di supernova avrà un prezzo ridotto.

L’ingresso sarà gratuito per chi ha il biglietto della performance “Paso Doble” di Cristina Kristal Rizzo.

Spettacoli a pagamento:

HellO° - Echoes - Ashes

Intero: 10€; Ridotto (under 26): 8€

Performance a pagamento:

Il Presente - What will happen Tomorrow

Biglietto unico: 5€

Per Piscina Mirabilis il prezzo è di 3€ per tutti i partecipanti

Attività gratuite:

Plutone Esploso | dj-set di Collettiva Elettronika.