"Supernova" sugli schermi dell'Arena Lido

Lunedì 23 agosto, ore 21.15 all'Arena Lido verà proiettato il film "Supernova". Regia di Harry Macqueen, la pellicola racconta la storia di Sam (Colin Firth) e Tusker (Stanley Tucci), due uomini che hanno una relazione da ormai vent'anni e decidono di partire in un viaggio in camper, attraversando l'Inghilterra. Il viaggio è anche una sorta di evasione da una triste scoperta, che ha cambiato le loro vita; a Tusker, infatti, è stata diagnosticata da qualche anno una demenza precoce. I due si ritroveranno inevitabilmente ad affrontare il tema della malattia e di come il loro amore possa sopravvivere a essa. Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni 5 euro.