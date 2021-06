Stagione Teatrale Estiva 2021 con “Misteri per caso” di Syusy Blady

Sabato 19 giugno, alle ore 21:30, “Misteri per caso” di Syusy Blady, il secondo spettacolo della Stagione Teatrale Estiva del Teatro Astra. L’appuntamento rimane all’aperto, nel Parco Culturale della Casa Rossa di A. Panzini (Via Pisino, 1). In caso di pioggia lo spettacolo verrà spostato all’interno del Cinema – Teatro Astra.

Syusy Blady, nome d'arte di Maurizia Giusti, rappresenta nel mondo dello spettacolo una personalità poliedrica: giornalista, attrice, conduttrice televisiva. Ma di cosa tratta “Misteri per caso”?

Dio è un uomo con la barba? Atlantide è esistita davvero? Cristoforo Colombo ha veramente scoperto l’America? I Sumeri hanno avuto a che fare con gli alieni? Viaggeremo tra miti, curiosità archeologiche e simboli segreti, in compagnia di Syusy, una turista non-per-caso che da vent’anni va a caccia di misteri che, se svelati, potrebbero cambiare la storia come crediamo di conoscerla. Syusy, da viaggiatrice e da Indiana Jones in gonnella finalmente corregge i sussidiari, e mette in dubbio convinzioni che troppo spesso diamo per scontate e che ci impediscono di vedere la verità. Riassumendo: Syusy, immersa in un mappamondo virtuale, ci racconta 20 anni di viaggi dialogando amabilmente con Dee Madri, saggi del passato ed extraterrestri.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Astra e on-line, sul sito Vivaticket: www.vivaticket.it - intero: 18 € - ridotto: 16 € . La biglietteria del Teatro Astra rimane aperta nei seguenti orari: - mercoledì dalle 10:00 alle 13:00 - venerdì dalle 18:00 alle 20:00 - sabato dalle 18:00 alle 20:00

Nel giorno dello spettacolo, la biglietteria aprirà alle ore 19:30 e chiuderà alle 21:00. Biglietteria: Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina Viale Paolo Guidi 77/e Mail: biglietteria@teatroastrabim.it www.teatroastrabim.it





