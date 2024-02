Con "Sviolinata", per San Valentino l'amore risuona tra i vicoli di Santarcangelo

La città di Santarcangelo, già tra le mete predilette per le coppie di innamorati in qualunque periodo dell'anno, per il 2024 presenta un'esclusiva novità che lascerà con la bocca aperta, e il naso all'insù, gli innamorati. Nella giornata di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, si terrà la prima edizione di "Sviolinata" che vedrà esibirsi, su balconi e dalle finestre, 6 violinisti professionisti, dalle 18:00 alle 20:00 in 6 punti diversi del centro città per allietare le passeggiate, e gli aperitivi, delle coppie.

L'evento, organizzato da Città Viva Santarcangelo e dalla ProLoco anticiperà un altro gradito ritorno, ovvero il "San Valentino in Grotta": nella giornata di domenica 18 febbraio (ore 17:00), sarà infatti possibile visitare le grotte, ascoltare storie, letture e musica dal vivo... per poi terminare con un caldo brindisi di buon auspicio.