"Svivered'amore" inaugura la personale di Gilberto Giovagnoli

Sabato 12 giugno alle 18.30 alla Galleria Primo Piano, vicino a San Bernardino 1, nel centro storico di Rimini, verrà inaugurata la mostra di Gilberto Giovagnoli, artista eclettico e provocatorio di fama internazionale. Per l'occasione si svolgerà la performance "(P)ossessioni" del collettivo MC, per la regia di Clauduo Gasparotto. I posti per assistere alla performance sono limitati. L'ingresso avrà luogo nel rispetto delle norme anti-Covid a ingressi scaglionati.

