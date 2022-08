Misano, tre serate in compagnia dei finalisti di “Tali e Quali Music Show”

Indirizzo non disponibile

Tre serate e tre concerti, in programma per tre venerdì consecutivi a partire da venerdì 12 agosto, dove debutterà, in Piazza della Repubblica, Tali e Quali Music Show, una serie di tre concerti che vedrà protagonisti i finalisti del fortunato programma televisivo di Raiuno, condotto da Carlo Conti.

Uno show che, nelle varie puntate, ha presentato talentuosi artisti che si sono cimentati nell’interpretazione dei big della canzone italiana, imitandone non solo la voce, ma anche l’aspetto e le movenze.

Venerdì 12 agosto salirà sul palco di Piazza della Repubblica Igor Minerva, primo classificato della puntata andata in onda lo scorso 8 gennaio, che proporrà il repertorio di Claudio Baglioni.

Venerdì 19 agosto sarà la volta del vincitore assoluto del programma, trionfatore nella finalissima del 12 febbraio, Daniele Si Nasce, che interpreterà Renato Zero.

Infine, venerdì 26 agosto, Gianfranco Lacchi, primo classificato nella puntata del 22 gennaio, porterà sul palco l’energia e la carica di Gianni Morandi.

I concerti avranno inizio alle ore 21:30 e sono tutti ad ingresso libero.

La serata di venerdì 12 agosto è organizzata in collaborazione con l’Associazione Parkinson in Rete e l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili.