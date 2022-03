Il tour di Tananai fa tappa in Riviera

Il tour di Tananai arriva a Igea Marina. Mercoledì 27 luglio l’artista calcherà il palco di OltreaMare – Beky Bay tappa della sua tournée estiva. Il giovane cantautore porterà tutta la propria energia nel tour, prodotto da Friends and Partners, che inizierà venerdì 13 maggio da Venaria Reale (TO). Durante i mesi dell’estate 2022 Tananai continuerà a viaggiare per tutta l’Italia portando la sua musica sui palchi dei principali Festival, tra cui anche Igea Marina.

Dopo l’esperienza sanremese dello scorso febbraio con “Sesso Occasionale”, singolo certificato disco d’oro con più di 14 milioni di stream, continua l’ascesa di Tananai, con oltre 2.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Grandi risultati anche per l’inedito “Baby Goddamn”, pubblicato a marzo 2021, che oggi ottiene la certificazione di disco d’oro ed è stabile da due settimane nelle prime posizioni della Top50 delle canzoni più ascoltate su Spotify Italia, #4 tra i singoli più venduti nella classifica Fimi/gfk. I biglietti sono disponibili a partire da lunedì 21 marzo, alle ore 18:00. Per ulteriori informazioni: https://www.friendsandpartners.it/in-tour-it/tananai-live-2022