Tatroterapia, laboratorio gratuito con la psicologa Francesca Peppoloni

Il 4 ottobre, ore 20,15, al Centro Arbor Vitae di Rimini, prova gratuita di Teatroterapia con Francesca Peppoloni, psicologa e teatro-terapeuta. Il laboratorio ha lo scopo di risanare le nostre “crepe” e impreziosirle con le risorse nascoste mettendo in scena ciò che siamo

Con la Teatroterapia si possono mettere in scena le proprie storie di vita e i propri stati d’animo. Si può andare a sperimentare il proprio corpo e ed esplorare le proprie emozioni, condividendole con il gruppo e, attraverso esso, sperimentarci e trasformarci. La teatroterapia ci insegna a vivere la sensorialità e la percezione del nostro corpo in una chiave di lettura ludica e diversa dalla solita modalità quotidiana; agisce attraverso un lavoro, pre espressivo, espressivo e post espressivo. La teatroterapia non fa diagnosi di alcun tipo ma aiuta a rafforzare nuove visioni di Sé e del proprio potenziale, affiancandosi alle discipline psicoterapeutiche ma senza sostituirle.



Conduce il corso Francesca Peppoloni, Psicologa, Teatroterapeuta e Operatrice Counselor in Costellazioni Familiari Sistemiche. Per partecipare alla prova gratuita è necessario prenotare il proprio posto contattando la segreteria: 0541 24822 - segreteria@centroarborvitae.it Rimini viale R. Baldini 15

