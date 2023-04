"Taxi Light Vigil" porta in scena le stranezze di cui è vittima una compagnia di taxi

Intero: 10€; ridotto (over 65 anni): 8€; studenti: 2€ (online oppure mostrando il tesserino universitario alla cassa); giovani non studenti (under 30): 5€

Sabato 15 aprile al Teatro Pazzini di Verucchio va in scena Taxi Light Vigil della Compagnia Lumen. Progetti, arti, teatro. Una serata per la sezione Nextgen | drammaturgie per le nuove generazioni.



Carla e? la receptionist della compagnia di taxi “Happy Clappy Cabs”. Dave e? uno dei tassisti. Sta cominciando il turno di notte, e? martedi?, una serata di solito piuttosto noiosa, ma qualcosa di insolito accade.

Una serie di chiamate anonime e di indizi sparsi nell’ufficio guidano i protagonisti in quello che sembra un vero e proprio viaggio psichedelico attraverso cui entrano in contatto con i propri peggiori mostri.

Nel tempo che va dal tramonto all’alba le loro vite si svelano davanti a noi attraverso dialoghi esilaranti, monologhi drammatici, attese cariche di tensione e azioni esplosive.

L’onirico, il grottesco e l’ironia del testo diventano i mezzi con cui questo spettacolo si apre la strada nella coscienza di chi guarda facendo sorridere e ridere il pubblico oltre che metterlo in condizione di provare una grande simpatia per i personaggi e per i loro drammi.



Biglietti:

Intero 10€; ridotto (over 65 anni): 8€

Riduzioni speciali giovani:

Studenti: 2€ (acquistabili anche online - mostrando il tesserino universitario alla cassa); giovani non studenti (under 30 anni): 5€