"Te lo ricordi Grease?", uno spettacolo per sostenere i malati oncologici attraverso la magia degli anni '50

Grease, uno dei musical più noti e amati dal grande pubblico, arriva al Teatro della Regina di Cattolica venerdì 20 gennaio alle ore 21:00 per far rivivere la magia degli anni ’50 e ricordare Manu, collaboratrice dello studio Odontoiatrico Specialistico Ban Mancini Fabbri. Organizzato dall’Associazione ‘Il cuore della Manu’, con il contributo dello studio odontoiatrico e la collaborazione di Città di Cattolica, lo spettacolo dal titolo "Te lo ricordi Grease, il Musical?" verrà messo in scena dalla compagnia teatrale Happy Days di Fano, attiva da oltre dieci anni e composta da giovani e talentuosi artisti di teatro.



“Questo evento - afferma il team dello Studio Odontoiatrico - nasce dal desiderio di aiutare chi più ne ha bisogno e, in questo caso, sostenere la Fondazione Ant che si occupa di assistenza medica domiciliare ai malati oncologici. Sarà un’occasione per fare del bene e, soprattutto, per ricordare una carissima collega del nostro studio che, durante la malattia, è stata assistita proprio da Ant. Una persona speciale e generosa che tutti ricordano per la sua allegria e il suo dolce sorriso.”

Gli attori dell’associazione Happy Days, diretti dal regista Marco Florio, trasporteranno il pubblico del Teatro della Regina nelle mitiche atmosfere degli anni ’50, a ritmo di rock’n’roll e con l’inconfondibile look dell’epoca, pieno di colore ed allegria. L’associazione Happy Days, attiva da più di dieci anni sul territorio Fanese, si occupa di teatro. Un teatro giovane che, nello specifico, mette in scena musical tratti dai più celebri capolavori del cinema. Dall’esuberante “Mamma mia” con le musiche degli Abba, al travolgente “Mulin Rouge” con le sue tragicomiche note bohémien, fino a “Sogno di una notte di mezza estate”, l’opera celeberrima di Shakespeare amalgamata perfettamente con le tracce musicali di Björk, che forse rappresenta l’opera più riuscita dei registi che hanno da sempre accompagnato la compagnia di ragazzi: Fabrizio Bartolucci, Sandro Fabiani e Marco Florio. La Direttrice artistica, Caterina Maggi, ha avuto il merito di sdoganare, insieme ai registi, il teatro musicale tra i giovani Fanesi, perseguendo il vero obbiettivo dell’Associazione: dare ai giovani del territorio un modo per divertirsi all’insegna dell’arte, della cultura e della musica.