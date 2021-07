il teatro di Altrove arriva nel piccolo borgo di Gattara

Domenica 24 luglio alle 18.30, il borgo ormai quasi spopolato di Gattara, nel Comune di Casteldelci ospiterà gli spettacoli teatrali di "Altrove" che per la prima volta arrivano ad animare uno dei piccoli borghi dell'alta Valmarecchia. Gli attori della compagnia porteranno in scena storie improvvisate, utilizzando come cornice le informazioni ricevute dagli abitanti ed in particolare da Sergio Micheli che su questi piccoli paesi ed i loro dintorni ha scritto diversi bellissimi libri, e come palcoscenico avranno invece gli edifici in pietra dell'antico paese. Nella stessa giornata altre attività animeranno il borgo: alle ore 17 è prevista una facile camminata alla scoperta delle bellezze storico naturalistiche tra Gattara e Campo, metro dopo lo spettacolo verrà organizzato un piccolo rinfresco con i prodotti locali (è gradita la prenotazione), il ricavato verrà destinato alle attività della Cooperativa "Incanti Delcesi". Con questo progetto dell'associazione Theatro di Cesena, gli attori e gli organizzatori si impegnano da ormai 5 anni a portare spettacoli gratuiti nelle piccole comunità appenniniche cercando di contribuire a farle conoscere e a condividerne la memoria storica. Il progetto Altrove, fatto soprattutto di tanta passione, ha ottenuto il supporto della Regione Emilia Romagna ed i patrocini di ANCI Emilia Romagna e in questa occasione del Comune di Casteldelci. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per la camminata e la cena: turismietesori@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...