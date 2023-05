Una serata al “Teatro di Bumbòz”: prova aperta al pubblico con Francesca Ghermandi e Gianluigi Toccafondo

Da giovedì 4 all'1 maggio L’arboreto -Teatro Dimora di Mondaino torna a ospitare in residenza Francesca Ghermandi e Gianluigi Toccafondo per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo “Il Teatro di Bumbòz” con Nicoletta Fabbri e la collaborazione di Rosanna Lama a partire dai testi di Raffaello Baldini.

In occasione della residenza saranno previsti due momenti di condivisione con il pubblico nella giornata di giovedì 11 maggio: alle ore 10:00 la matinée per le scuole dell’Istituto Comprensivo di Mondaino, mentre alle ore 21:00 una prova aperta per tutta la comunità (ingresso a contributo libero – prenotazione consigliata).

Durante la notte in un deposito abbandonato vagano pipistrelli e fantasmi. La loro danza è improvvisamente interrotta dall’arrivo del guardiano, un tipo strampalato che non riuscendo a cacciarli, capisce che l’unica maniera per rabbonirli è parlare con loro e rispondere a una telefonata dall’aldilà. Tutti vogliono dire qualcosa, ma non sembrano cattivi, solo un po’ logorroici: tra questi c’è il freddoloso, il lurido che vive in un bidone, la donna perennemente indecisa che racconta di un passato amore, il vecchio che scrive ai ladri perché non sa cosa gli hanno rubato, il giocatore che non riesce a fare il solitario con le carte del bar, buone solo a farci il brodo e tanti altri, che compaiono e scompaiono. Sotto gli occhi del guardiano prende vita lo scatenato teatrino di ‘bumbòz’, pupazzi scappati fuori dalle pagine di Raffaello Baldini.

Francesca Ghermandi è una fumettista. Le sue storie e i suoi disegni sono stati pubblicati da riviste italiane e straniere a partire dalla metà degli anni ’80. Ha pubblicato diversi libri a fumetti e illustrati tra cui Pasticca, ed. Einaudi; The Wipeout, Fantagraphics Books; Hiawata Pete, Grenuord, Coconino Press; Un’estate a Tombstone, Comix-Panini; Le Avventure di Ulisse di R. Piumini, Mondadori. Ha realizzato le scene animate dello spettacolo Mon Jour di Silvia Gribaudi.

Gianluigi Toccafondo è nato a San Marino nel 1965, ha studiato all’Istituto d’Arte di Urbino, vive a Bologna. Dal 1989 realizza cortometraggi di animazione con ARTE France, pubblicità negli Stati Uniti e Giappone, sigle per la televisione italiana e per la 56a Mostra d’arte cinematografica, loghi animati come Scott free, Fandango; è stato l’aiuto regista di Matteo Garrone per il film Gomorra e ha disegnato i titoli animati per il film Robin Hood di Ridley Scott. Per l’Opera lirica ha realizzato scene, video e costumi per Opera camion, Teatro dell’Opera di Roma.