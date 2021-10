Teatro Corte, nuova stagione teatrale tra prosa, concerti e comicità

Il teatro CorTe di Coriano dopo un’estate nel segno dello spettacolo dal vivo, riapre le porte del palcoscenico romagnolo e torna ad alzare il sipario.

Il primo appuntamento è sabato 20 novembre 2021 con Luigi D’Elia e i Bevano Est in “Cinque racconti di fine estate”.

Cinque delicate e antiche storie contadine in bilico tra autenticità e sogno, cinque racconti impressionisti sospesi tra la terra rossa della Puglia e la Romagna di Fellini che colgono e fermano il paesaggio umano sconfinato di un’Italia che probabilmente non esiste più: c’è la prima trebbia che dalle nebbie dal grande nord arriva nella folla fiorita di uno stralunato paesino di campagna perso nel grano, c’è Angiolina, c’è Lino che suona all’amore, c’è un paese intero che di notte si mette in cammino sotto le stelle per arrivare in cima alla collina dove, anche quella notte, apparirà la balena. Ingresso: Platea € 12 – Galleria € 10

Sabato 27 novembre 2021 nella giornata contro la violenza sulle Donne Premio nazionale Bianca Maria Pirazzoli 3° edizione.

Premio tutto al femminile rivolto ad attrici e scrittici teatrali. Una serata dedicata interamente alle donne per premiare giovani artiste che si affacciano al mondo dell’arte. La serata vedrà protagoniste le finaliste aspiranti attrici (aventi superato le selezioni) che si esibiranno con il loro monologo teatrale sul palco del Teatro CorTe. Saranno premiate durante la serata, le 11 finaliste della sezione Scrittrici teatrali, che riceveranno oltre all’attestato di merito, il testo Monologhi al femminile tre- testi d’uso – teatro-musica-audiovisivo, che raccoglierà al suo interno i loro 11 testi finalisti inediti. Ingresso libero con prenotazione. CorTe/Serata di Gala

Sabato 4 dicembre 2021in scena gli attori del Teatro del Simposio con il loro spettacolo Sogno americano - Chapter1#Ray.

Ray è una piéce costruita sulla teoria delle omissioni resa dialogo, gesto, respiro, incarnata dagli attori sulla scena. Un uomo e una donna chiusi in un appartamento fanno i conti con sé stessi mentre fuori strombazza l’America degli anni sessanta e qualcuno, disperato, invoca giustizia. Sogno Americano, un progetto che nasce dalla volontà di Francesco Leschiera, Manuel Renga ed Ettore Distasio di raccontare un periodo storico che si riflette ancora oggi sulla società occidentale. Ingresso: Platea € 10 – Galleria € 8 CorTe/Prosa-Contemporaneo

Doppia replica sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 dello spettacolo Parlami d’amore con Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti. Al centro dello spettacolo teatrale il rapporto tra uomo e donna nelle sue sfaccettature più vere, profonde ed intime. Il testo di Philippe Claudel racconta di una società e una coppia in crisi profonda di valori e di punti di riferimento ed è straordinario nel costruire dei caratteri di clamorosa rappresentatività di una certa società e di una concezione del rapporto di coppia che qui vede sgretolarsi i suoi punti cardine e le sue fondamenta. Ingresso: Platea € 15 – Galleria € 13 CorTe/ Prosa

Irrinunciabile appuntamento natalizio martedì 21 dicembre 2021 con il concerto gospel di Danton Whitley & Mosaic Sound.

L’autentico Gospel Americano. Sestetto a stelle e strisce per una serata dedicata ai tradizionali canti spirituali natalizi, attraverso nuove sonorità e rinnovata energia. Influenzati da generi come opera, jazz e gospel contemporaneo, musica classica e cristiana, il loro sound è unico e incomparabile. Ingresso: Platea € 17 – Galleria € 15

Martedì 28 dicembre 2021 si festeggia il Buon Compleanno CorTe con la comicità di Nicola Virdis in Quello che i nerd non dicono. Apparentemente perdente, grazie alla sua sagacia, riesce a trovare un modo personalissimo per riscattarsi e vincere, perché, una volta sul palco, il nerd saprà tirar fuori il peggio ma anche il meglio di sé. In Quello che i Nerd non dicono Nicola Virdis, finalista di Italia’s Got Talent 2019, farà riflettere, ridendo, su un concetto molto originale: se sai perdere forse hai già vinto. Ingresso: Platea € 10 – Galleria € 8 CorTe/Comico

Riduzione di € 2 per under 25, over 65 anni - tessera Arci e YoungerCard Carnet abbonamento: platea intero € 54 - ridotto € 44 Galleria intero € 44 - ridotto € 34 per tutti gli spettacoli con ingresso a pagamento e diritto di poltrona per la serata di Gala ad invito.