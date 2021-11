Il teatro di Altrove arriva a Miratoio

Sabato 13 novembre, alle ore 16, il Dipartimento Interprovinciale per la Promozione e Valorizzazione dello Spettacolo dal Vero presenta un nuovo appuntamento con "Altrove, spettacolo teatrale dal vero" a Miratoio, nel comune di Pennabilli. Questo piccolo e suggestivo borgo conta circa 35 abitanti, quasi interamente costruito in pietra ha avuto tra i suoi abitanti diversi abili scalpellini, che hanno trasformato la preziosa pietra locale, ricavata proprio dalla rupe alle spalle del paese, in abitazioni, camini e tanti altri oggetti che ornano le case e le chiese della vallata del Marecchia e non solo, il borgo è sovrastato da una curiosa costruzione aggrappata alla roccia e ormai difficile da raggiungere, la cui funzione si perde nella storia di questo luogo. Dopo lo spettacolo, dalle ore 18.30 gli abitanti di Miratoio organizzeranno una cena (su prenotazione) presso i locali della Casa delle Colonie, a sostegno delle attività della comunità locale. Prenotazione: microcosmi.parcosimone@gmail.com o al numero: 328 72 68 745.

Il progetto "Altrove", completamente gratuito, è nato per portare il teatro nelle piccole comunità della Romagna, in particolare quelle collinari e montane, cercando, attraverso l'improvvisazione teatrale, di raccogliere le storie, la memoria ed il folclore di questi luoghi. E' anche l'occasione per favorire un turismo culturale e sostenibile e per chi vive in città di scoprire scorci di Romagna meno frequentati, organizzare una bella camminata e godersi uno spettacolo teatrale in una cornice insolita. "Altrove" è una produzione Theatro Cesena con il supporto della Regione Emilia-Romagna ed il patrocinio di ANCI, in questa occasione gode del supporto del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, della Proloco di Pennabilli, dell'Associazione Nova Comunitas Miratorii e dell'Associazione Chiocciola la Casa del Nomade. Per partecipare all'evento è necessario essere in possesso del Green Pass, il pubblico è pregato di rispettare le norme di distanziamento, di indossare la mascherina come indicato dai protocolli in vigore, di non creare assembramenti e di rimanere a casa in presenza di sintomi.

