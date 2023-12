Al Teatro Galli in scena lacasadargilla per un'indagine tragicomica sulla solitudine del contemporaneo

Alma esce poco, dorme per sognare, a lungo e a colori. F. è in difficoltà economiche ed e? ossessionato dal pensiero dell’estinzione. Primo e? di poche parole ed è un “cleaner-moderatore”, pulisce i social network da contenuti giudicati non ammissibili. Simone invece e? un’impiegata del Ministero che intercetta, organizza e riscrive le tracce e le ‘vite degli altri’. Infine c’è Teresa che oscilla tra aspirazioni borghesi e bovarismo. Cinque personaggi, cinque attori, cinque storie raccontate nel nuovo spettacolo della compagnia lacasadargilla dal titolo Il ministero della solitudine, una produzione Emilia Romagna teatro ERT diretta da Lisa Ferlazzo Natoli (premio Ubu e premio Anct alla regia nel 2019 per When the Rain Stops Falling) e Alessandro Ferroni, in scena al Teatro Galli sabato 9 dicembre (ore 21 – turno D) nel nuovo appuntamento della stagione di prosa riminese.

Il testo è una creazione collettiva degli attori in scena - Caterina Carpio, Tania Garribba, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino, Francesco Villano - con la drammaturgia di Fabrizio Sinisi e trae spunto da una vicenda reale. Nel gennaio 2018 la Gran Bretagna ha nominato un ministro della Solitudine, il primo al mondo, per far fronte ai disagi che questa può provocare a livello emotivo, fisico e sociale. L’anno successivo viene inaugurato il relativo Ministero, “istituzione dalla natura politicamente ambigua e dalle finalità incerte”. A partire da questa vicenda di cronaca, lacasadargilla indaga il tema della solitudine e riflette su un luogo - reale e immaginifico - capace di operare con linguaggi e dispositivi narrativi intorno ai desideri, ai rimossi e alle immaginazioni di un’epoca che sempre più richiede di ragionare sulle comunità dei viventi. Una scrittura originale di, con, e per cinque attori, strutturata per flash, incontri, incidenti e costituita da partiture fisiche all’orlo di una danza. Una storia che indaga la solitudine innanzitutto come incapacità a trovare una corrispondenza, avendo in sé una speranza troppo alta, spericolata o eccessiva, per potersi mai realizzare. O ancora quella solitudine in cui si sprofonda perché ciò che e? successo e? irrecuperabile e non interessa a nessuno.

“Abbiamo immaginato una struttura articolata attorno a cinque vicende, cinque storie di solitudine - scrive lacasadargilla - Dell’Istituzione Ministero ne viene definita la natura politica sostanzialmente ambigua e tragicamente comica. E? un luogo dove la liberazione del desiderio può attutire l’isolamento? Come si classifica una persona sola? C’e? un sussidio di solitudine? In cosa consiste e chi ne ha diritto? Con cosa bisogna coincidere per essere definiti soli e dunque appartenere a una categoria riconosciuta? È lo scandalo della solitudine. E? l’affollamento degli assenti nelle nostre vite, siano essi vivi, deceduti, spettri o tutta la moltitudine degli incontri mancati. Solitudine tutta contemporanea, di un’allegrezza insidiosa e irragionevolmente lieve”.

lacasadargilla riunisce intorno a Lisa Ferlazzo Natoli – autrice e regista – Alessandro Ferroni – regista e disegnatore del suono –, Alice Palazzi – attrice e coordinatrice dei progetti – e Maddalena Parise – ricercatrice e artista visiva – un gruppo mobile di attori, musicisti, drammaturghi, artisti visivi. Ensemble allargato che lavora assieme su spettacoli, installazioni, progetti speciali e curatele, lacasadargilla innesta i propri lavori su scritture originali, riscritture letterarie e testi di drammaturgia contemporanea. I progetti si costruiscono riflettendo intorno al tempo, alle mitografie e alle eredità linguistiche, psichiche e familiari che ci legano al passato e a un futuro che possiamo già intravedere. Alla base della ricerca più recente c’è il tema ampio dell’estinzione di tutti quei sistemi delicati e complessi che reggono relazioni, immaginazioni, antropologie ed ecosistemi.

Il ministero della solitudine è candidato ai premi Ubu 2023 (che saranno assegnati il prossimo 18 dicembre) come nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica, miglior regia e per attore/performer con Francesco Villano.

Lisa Ferlazzo Natoli è autrice, attrice e regista. Fra le numerose regie e scritture originali: La casa d’argilla, Il libro delle domande, Foto di gruppo in un interno, l’opera lirica La bella dormente nel bosco, Ascesa e rovina della città di Mahagonny da Bertolt Brecht, Jakob von Gunten da Robert Walser, L’amore del cuore di Caryl Churchill. Cura la direzione artistica di diversi progetti speciali fra cui Wake up! Bagliori della primavera araba e IF/Invasioni (dal) Futuro. Dirige il radiodramma The Testament of This Day di Edward Bond e sempre di Bond, Lear. È co-autrice e interprete di Les Adieux! Parole salvate dalle fiamme. Nel 2019 vince il premio Ubu alla regia per When the Rain Stops Falling di Andrew Bovell, prodotto da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Alessandro Ferroni è documentarista, regista e disegnatore del suono. Realizza i documentari Hijos del Sol e In Zona Mia. È co-autore con Lisa Ferlazzo Natoli, Maddalena Parise e Alice Palazzi di Ascesa e rovina della città di Mahagonny. È co-ideatore di IF/Invasioni (dal) Futuro. Cura la regia delle immagini di Katzelmacher da Rainer Werner Fassbinder; il disegno del suono di Jakob von Gunten da Robert Walser e di Lear di Edward Bond, progetto di cui è anche co-ideatore. È co-autore con Maddalena Parise della regia immagini di Les Adieux! Parole salvate dalle fiamme e autore del documentario La nonna è andata a votare. È co-ideatore dello spettacolo When the Rain Stops Falling di Andrew Bovell, del radiodramma Distant Lights from Dark Places, sempre di Bovell e de L’amore del cuore di Caryl Churchill.

Biglietteria Teatro Galli: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 14.00 il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30 Piazza Cavour, 22, te. 0541 793811. biglietteriateatro@comune.rimini.it. On line su biglietteria.comune.rimini.it.