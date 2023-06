Torna l'appuntamento a teatro per i più piccoli, in scena la favola "Il lupo e i sette capretti"

Gratuito per bambini fino ai 10 anni; 5€ (over 10 e adulti)

Pronta a partire la nuova edizione di Un Teatro per i Ragazzi che il Comune di Poggio Torriana organizza, con la collaborazione artistica di Accademia Perduta/Romagna Teatri, presso il Teatro Aperto della città.

La rassegna, organizzata con la collaborazione di Pro Loco Poggio Berni, La Mulnela, Santarcangelo dei Teatri, Aps Ora D’Aria e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, vuole offrire occasioni e momenti di divertimento e socialità per tutti i bambini e le famiglie della Valmarecchia con spettacoli di qualità, ricchi di fantasia, creatività e poesia.

Le rappresentazioni prenderanno il via venerdì 23 giugno alle ore 21:00 con Il lupo e i sette capretti della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti, scritto e interpretato da Danilo Conti e Antonella Piroli. Lo spettacolo, realizzato con pupazzi e oggetti, ha per protagonista un lupo che desidera divorare sette capretti e aspetta l’occasione favorevole che si presenta quando mamma capra li lascia soli per andare a fare spesa. In diverse occasioni il lupo viene scoperto dai capretti e, tra stratagemmi e travestimenti, riesce a prenderne sei. Il settimo capretto, rifugiatosi dentro la pendola, al ritorno della madre la informa dell’accaduto. Mamma capra all’inizio si dispera, ma poi cerca il lupo e, con astuzia, troverà il modo di

salvare i suoi piccoli e ad avere la meglio sul “cattivo”.

La rassegna proseguirà venerdì 21 luglio con un classico: La Bella e la Bestia della compagnia Il Baule Volante. Un mercante, padre di tre figlie, si smarrisce nel bosco, di ritorno da uno sfortunato viaggio d’affari. Trova rifugio nel palazzo della Bestia, un essere orribile, metà uomo e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa e per questo la Bestia lo minaccia di morte. L’unica sua possibilità di salvezza è che sia una delle sue figlie a morire al suo posto. La più bella delle tre figlie accetta il sacrificio e si reca al palazzo. Ma andrà incontro ad un altro destino.

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna, in scena venerdì 25 agosto, sarà Valentina Vuole della formazione Progetto g.g. Protagonista dello spettacolo è Valentina, una bambina che ha tutto. Eppure è sempre arrabbiata, urla sempre, perché vuole ancora, vuole altro, sempre di più. Forse le manca qualcosa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo… Una favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere.

Biglietti: gratuito per bambini fino ai 10 anni; 5€ (over 10 e adulti)

La biglietteria del Teatro Aperto aprirà alle ore 20:00 delle sere di spettacolo