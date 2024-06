Si alza il sipario sulla rassegna "Un Teatro per i ragazzi": il programma

Gratuito per bambini fino ai 10 anni; 5€ per over 10 e adulti

Prezzo Gratuito per bambini fino ai 10 anni; 5€ per over 10 e adulti

Indirizzo non disponibile

Si alza il sipario sulla nuova edizione della rassegna "Un Teatro per i ragazzi" che il Comune di Poggio Torriana organizza, con la collaborazione artistica di Accademia Perduta/Romagna Teatri, presso il Teatro Aperto della città.

La rassegna, organizzata con la collaborazione di Pro Loco Poggio Berni, La Mulnela, Santarcangelo dei Teatri,

Aps Ora D’Aria e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, vuole offrire occasioni e momenti di

divertimento e socialità per tutti i bambini e tutte le bambine e le famiglie della Valmarecchia con spettacoli di

qualità, ricchi di fantasia, creatività e poesia.

Le rappresentazioni prenderanno il via venerdì 21 giugno alle ore 21:00 con Un Bufalo nella testa (Storie dal mondo) della compagnia Progetto g.g., scritto e interpretato da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti. In scena due strane figure, lente e sognanti, si muovono sulla linea del tempo e dello spazio. Narrano storie che esistono da sempre, ma che pochi conoscono. Narrano direzioni diverse, di mondi e terre sconosciute. Storie raccolte in un lungo viaggio per il mondo, che raccontano grandi amicizie, incredibili trasformazioni, luccicanti sogni e piccole magie.

Teatro di narrazione, oggetti e teatro fisico

La rassegna proseguirà venerdì 19 luglio con Granny e Lupo della Compagnia TCP tanti cosi progetti. Lupo ha

una notte movimentata: in compagnia di Volpe ne combina tante pur di rubare qualcosa da mangiare, ma, scoperto, viene più volte malmenato e, dolorante, è costretto a muoversi aiutato da un bastone. Volpe lo abbandona, scoppia una tempesta e Lupo vaga per il bosco. In cerca di cibo, giunge ad una casetta. È la casetta di Granny, la nonna di Cappuccetto Rosso, ma la casetta è vuota.

Teatro d’attore, pupazzi e oggetti animati

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna, in scena venerdì 23 agosto, sarà un classico: Hansel e Gretel

della formazione Il Baule Volante. Hansel e Gretel vengono abbandonati a loro stessi nel folto di un bosco scuro e pericoloso e non arriverà una fata buona o un oggetto magico a salvarli, devono cavarsela da soli. Ma soli non sono veramente: sono insieme, si stringono la mano, si aiutano, si fanno coraggio… e coraggiosamente andranno incontro al loro destino.

Teatro d’attore e di narrazione