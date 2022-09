Laboratori e corsi teatrali per adulti e bambini, "si alza il sipario" al Teatro Villa

Ripartono ad pttobre i corsi e i laboratori per bambini, ragazzi e adulti di Villa Spazio Aperto, curati della compagnia teatrale Città Teatro. Il Laboratorio Teatrale offre spazio di crescita personale e socializzazione oltre alla possibilità di mettersi alla prova sul palcoscenico.

E’ previsto uno spettacolo finale e, a discrezione degli insegnanti, dimostrazioni di metà percorso.



Tornano anche i corsi per bambini e ragazzi, da sempre molto apprezzati, sia per bambini dai 6 ai 10 anni che per la fascia 11-14.

La prima lezione sarà fruibile liberamente a chiunque voglia mettersi alla prova.



Iscrizioni aperte





Villa Spazio Aperto (ottobre - dicembre 2022 e gennaio - aprile 2023)



Laboratorio Teatro per Adulti

Laboratorio di Teatro Comico / adulti con Francesca Airaudo e Giorgia Penzo

Un percorso divertente ed emozionante, dove sperimentare le arti sceniche attraverso

esercizi sul corpo, sul ritmo, l’ascolto di sé, la relazione, l’approccio con lo spazio, la

presenza scenica; e con l’aiuto di tecniche di improvvisazione volte a stimolare la

creatività individuale, avvicinandosi così piano piano alla trasformazione del testo in

azione scenica e alla costruzione del personaggio, per giungere infine alla messa in

scena vera e propria. Sono previste dimostrazioni intermedie e finali.

Tutti i Mercoledì dalle 20:30 alle 22:30

(mercoledì 5 Ottobre prima lezione)





Corsi monografici adulti

Corso di Public Speaking - con Davide Schinaia

Superare la paura di parlare in pubblico ed essere efficaci nella comunicazione verbale e

non verbale significa non soltanto padroneggiare ii respiro e la voce, ma anche sapere

come gestire il proprio corpo nello spazio e come tenere “avvitato” l’uditore. Un corso

con il regista Davide Schinaia, aperto a tutti.



Tutti i Giovedì dalle ore 20:30 alle ore 22:30





Laboratorio bambini 6-10 anni

TeatroGiocoVilla con Mirco Gennari

Il teatro è soprattutto gioco e divertimento, grazie al quale è però possibile favorire la

scoperta del corpo quale strumento espressivo, esercitare così l’autocontrollo, stimolare

la creatività, migliorare l’autostima. Le attività proposte educano a dosare l’energia e al

rispetto delle regole, stimolano l’ascolto di sé e lasciano affiorare il proprio mondo

emotivo. Il corso prevede un momento dimostrativo finale.



Tutti i Giovedì dalle 17:00 alle 18:30

(giovedì 7 ottobre prima lezione)



Laboratorio ragazzi 11-14 anni

Teen Bota con Giorgia Penzo

E’ pronto in partenza il laboratorio per TEENAGERS che anche quest’anno Città Teatro

ripropone per sperimentare la recitazione ma anche la socializzazione e parlare di temi

sentiti dai giovani. Si torna sul palco, per i “veterani”, ma sarà anche un’occasione, per

chi non ha mai calcato il palcoscenico, di muovere i primi passi. Il corso prevede un mo-

mento dimostrativo finale.

Tutti i Mercoledi dalle 17:00 alle 18:30

(mercoledì 6 ottobre prima lezione)