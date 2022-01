Al Teatro Galli va in scena "Orgoglio e pregiudizio"

Al Teatro Amintore Galli spettacolo della stagione teatrale di prosa e danza con "Orgoglio e pregiudizio". Appuntamenti venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 gennaio. Arturo Cirillo mette in scena, per la prima volta nella versione teatrale italiana, uno dei grandi romanzi dell’ottocento, "Orgoglio e pregiudizio" di Jane Austen, scrittrice con un dono folgorante per i dialoghi, capace di calarsi nei suoi personaggi/alter ego amandoli e prendendoli un po’ in giro. Magari standosene nascosta dietro una tenda a osservarli, ridacchiando tra sé, come nel buio di una quinta, celata agli sguardi altrui, ma attenta a non farsi sfuggire nulla di ciò che accade, reinventando la realtà attraverso la sua rappresentazione, come avviene in teatro, senza mai smettere di essere vera. Questo suo mondo, dove apparentemente non accade mai nulla di eclatante, abitato per la maggior parte da creature che stanno abbandonando la fanciullezza, con tutto il pudore, i turbamenti, le insicurezze e anche l’orgoglio e i pregiudizi che la giovinezza porta con sé, non sembra poi così lontano da noi.