TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI SERVIZI PER L'E-COMMERCE

Dal 10/11/2022 al 10/11/2022

500 ore di corso GRATUITO e stage per imparare di ideare, progettare e sviluppare la vendita on line di una azienda, sia essa presente solo sul web o che affianchi al business offline anche l’ecommerce.

Partendo dalla conoscenza dei modelli di business del commercio elettronico sarai quindi in grado di:

- analizzare il mercato e progettare un business plan per eCommerce;

- progettare l'architettura tecnologica dello e-store per ottenere ottimali “customer experience”;

- gestire la presenza sui marketplace e piattaforme online;

- lanciare prodotti e servizi sul mercato online curandone i cataloghi;

- elaborare strategie di MKT;

- organizzare la logistica delle spedizioni e dei resi;

- garantire la sicurezza dei pagamenti e la protezione dei dati personali e aziendali;

- monitorare e valutare i dati di vendite.

Informazioni utili:

INIZIO: 28 Novembre 2022

FINE: 31 Marzo 2023

SCADENZA ISCRIZIONI: 10 Novembre 2022



Scopri di più sul corso, i requisiti richiesti e come iscriverti: https://bit.ly/tecnicoecommerce2022

Oppure contatta Manola Arduini al numero 0541441937 | manola@cescot-rimini.com

Operazione Rif. PA 2021-16535/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 29/08/2022 Operazione co-finanziata con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna