Si scatena una "Tempesta" a teatro, portando in scena attori sommersi dalle acque e in balia dei mari

Sarà lo studio dell’ultima opera di W. Shakespeare ad andare in scena in replica al Teatro “Rosaspina” di Montescudo, venerdì 16 giugno alle ore 21.00.

Dal laboratorio teatrale Il punto in movimento, svolto presso il Mulino di Amleto Teatro di Rimini - dove hanno preso forma due repliche - la regista Camilla Fabbrizioli ha elaborato un percorso che è sfociato in questo spettacolo dal sapore corale, intitolato FREE - della stessa sostanza dei sogni.

“Lo credi davvero Ariel, mio coraggioso spirito?”

“Io sì, se fossi umano”

Una volta accomodati in sala, gli spettatori troveranno attori sommersi dalle acque, in balìa di un mare in tempesta, sul punto di annegare, ma in realtà nessuno muore: è finzione scenica, è rozza magia teatrale. L’Arte di Prospera è un bluff, consiste tutta nella potenza evocativa del Teatro che si accontenta di poco, di assi di legno consumate, di quei suoi “quattro stracci” e, soprattutto, dell’immaginazione degli spettatori.

Essi inizieranno così un viaggio nella propria isola interiore al termine del quale, come dirà il buon Gonzalo, “noi tutti abbiamo ritrovato noi stessi quando nessuno era più sé stesso”.

La Tempesta è una estrema e altissima opera di teatro nel teatro, in cui si riflette sulle sfaccettature della parola potere, sul senso della compassione, del perdono e poi sulla propria Fine, che è sempre l’inizio in un Mondo Nuovo.