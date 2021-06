Tenera è la notte, omaggio a Claudio Coccoluto

I suoni della Baia degli Angeli, le notti creative del Morphine al Cocoricò, le serate di club storici come l’Ethos e lo Slego: una serata per rivivere le atmosfere e le notti che hanno fatto della provincia di Rimini un riferimento della Club Culture internazionale. Domenica 4 luglio l’Arena Lido alla Darsena ospita Tenera è la notte, un viaggio lungo vent’anni di musica dance e di clubbing sulla riviera romagnola. L’appuntamento è con la rilettura dal vivo di Riviera Club Culture NdA Press, pubblicazione con cui nel 2012 Pierfrancesco Pacoda ci aveva guidato alla scoperta della scena dance nella metropoli balneare, e che l’autore ripercorrerà in compagnia di alcuni dei più significativi Dj del periodo. Sarà anche l’occasione per rendere omaggio ad un grande della musica dance, Claudio Coccoluto, scomparso nel marzo scorso. Si comincia con la musica dal vivo. Dalle 19 alle 21 si alterneranno in consolle Daniele Baldelli, Ricky Montanari, Lombo, NicoNote con Pierfrancesco Pacoda voce narrante. Due ore di musica da ascoltare, in attesa che si possa tornare anche a ballare. A seguire edizione straordinaria del premio Dino D’Arcangelo che sarà consegnato in ricordo di Claudio Coccoluto a suo figlio Gianmaria. Il premio Dino D’Arcangelo è a cura di DOC Servizi per Music Inside Rimini. Dalle 21,30 proiezione in anteprima regionale del film “Disco Ruin” di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto, 40 anni di club culture italiana. Un viaggio visionario che racconta ascesa e declino delle cattedrali del divertimento tra arte, musica e moda. Quattro generazioni tra notti in autostrada e afterhours che divorano il giorno. Una produzione Sonne Film in collaborazione tra gli altri con Sky Arte e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna. Presenteranno il film il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e le registe Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Interno4, con il patrocinio del Comune di Rimini e in collaborazione con Emilia Romagna Film commission, Wanted cinema, Doc Servizi e Arena Lido. Ingresso gratuito con posti limitati e assegnati su prenotazione.