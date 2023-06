L'evoluzione della Terra "si mette in mostra" in biblioteca, tra scatti fotografici e ambienti astratti

E’ stata inaugurata nella giornata di sabato 17 giugno nella biblioteca comunale di Riccione (viale Lazio, 10) la mostra Terra madre che ospita le opere fotografiche di Umberto Maffeo e le opere pittoriche dell’artista Donatella Speranza.

Umberto Maffeo è conosciuto con il nome Cambriano, scelto dall’artista per rappresentare il proprio stato d’animo, sempre alla ricerca del nuovo e del cambiamento, proprio come avveniva nell’antico periodo geologico: negli scatti fotografici esposti in biblioteca egli immagina innumerevoli visioni della terra, cercando di riprodurre l’aspetto che la stessa assumeva lungo il percorso della sua formazione, nel tempo geologico del Precambriano. Le visioni della terra, riprodotte su pannelli forex, si affiancano ai ritratti pittorici di Donatella Speranza che si contestualizzano in un ambiente astratto e lontano nel tempo.

La mostra, ad ingresso gratuito, resterà aperta al pubblico fino al 15 luglio negli orari di apertura del Centro della Pesa: lunedì: 14:00 - 18:50, dal martedì al sabato: 9:00 - 18:50