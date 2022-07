"La Terrazza della Dolce Vita", tornano i salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi - il programma della terza edizione

Al via sabato 30 luglio la terza edizione di La Terrazza della Dolce Vita, i salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi ospitati fino al 10 agosto nel giardino del Grand Hotel di Rimini, l’hotel dei sogni come raccontato da Federico Fellini nel suo Amarcord.

Ad aprire alle 18.15 di sabato l’atteso salotto saranno il giornalista televisivo Alessandro Cecchi Paone, il cantautore Giovanni Caccamo e Pierguido Iezzi (CEO di Swanscan), che insieme a Simona Ventura daranno vita a un interessante talk show per parlare di futuro.

Maria Grazia Cucinotta (attrice protagonista accanto all’indimenticabile Massimo Troisi del film vincitore dell’Oscar “Il Postino”) sarà l’ospite di domenica 31 luglio. Insieme a lei arriveranno a Rimini il direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini e Antonio Fantin (nuotatore e campione olimpico paralimpico).

Gli incontri proseguiranno per tutta la prossima settimana, a cominciare da lunedì 1 agosto in cui saranno ospiti del salotto di Giovanni Terzi e Simona Ventura il giornalista direttore dell’Ansa Luigi Contu, insieme ad Al Bano ed Edoardo Bennato. Interverrà anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Alla Terrazza della Dolce vita si affianca lunedì 1 agosto la “Terrazza Off” e l’evento si sposta in piazzale Federico Fellini con il concerto alle 21.30 di Al Bano.

Gli incontri e gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione alla mail: congressi@grandhotelrimini.com, oppure al tel. 0541/22122 - Lucrezia. I posti disponibili sono 200 a serata all’interno del giardino del Grand Hotel di Rimini, 40 alle sedute di Bikram Yoga e numero libero alle esibizioni in Piazzale Federico Fellini.

Un’anteprima di Terrazza OFF parte già questo weekend in piazza Malatesta a Rimini con “Peter Pan nei giardini di Kensington”. La piazza diventa un luogo incantato, tra coreografie volanti e videoproiezioni d’autore, per spalancare gli occhi al sogno e viaggiare in un’epoca fuori dal tempo. Così, gli spazi verdi diventano i Giardini di Kensington, la grande lama d’acqua si trasforma nel Lago dei giardini dove i velieri solcano il cielo e dove navigano le barchette degli adulti. La Torre del castello diventa l’Isola degli Uccelli. Un grande spettacolo live con coreografie volanti e proiezioni, fra magia e stupore, e che trasforma l’outdoor del?Fellini Museum?in un luogo dove poter sognare un eterno presente con un grande evento dedicato ai bambini e a quegli adulti che vorrebbero vivere in una infanzia perenne. Lo spettacolo si svolge da fine luglio a metà agosto e inizierà venerdì 29 luglio e sabato 30 alle 21.30 con replica ore 22.30. Contestualmente i musei Fellini Museum e P.A.R.T. rimarranno aperti dalle 20.00 alle 24.00 ad ingresso gratuito.

Programma - La Terrazza della Dolce Vita

30 luglio Alessandro Cecchi Paone (giornalista e divulgatore scientifico), Giovanni Caccamo (cantautore), Pierguido Iezzi (CEO di Swanscan)

31 luglio - Alfonso Signorini (conduttore - giornalista e direttore di Chi), Maria Grazia Cucinotta (attrice e produttrice cinematografica), Antonio Fantin (nuotatore e campione olimpico paralimpico)

1 agosto - Al Bano (cantante) Edoardo Bennato (cantautore), Luigi Contu (giornalista e scrittore direttore agenzia ANSA), interviene Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia-Romagna)

2 agosto - Enzo Decaro (attore e sceneggiatore), Ludovico di Meo (giornalista e direttore San Marino RTV), Jasmine Rotolo (cantante)

3 agosto - Cristiano Malgioglio (artista e cantante)

4 agosto - Giulio Terzi di Sant’Agata (Ambasciatore), Paul Strauss (Senatore Washington DC), Matteo Angioli (Segretario Global Commette)

5 agosto - Maria Stella Gelmini (Ministro degli Affari Regionali), Giampiero Mughini (giornalista), Barbara De Rossi (attrice), interviene Andrea Corsini (Assessore Regione Emilia-Romagna)

6 agosto - Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo), Paul Young (cantante)

7 agosto - Marcello Veneziani (giornalista e scrittore), interviene Andrea Corsini (Assessore Regione Emilia-Romagna)

8 agosto Simona Ventura (conduttrice produttrice), Alessandro Politi (giornalista), Elisabetta Aldrovandi (avvocato garante delle vittime), intervien il gruppo musicale OP3

9 agosto - Kerry Kennedy (scrittrice e attivista statunitense), Saturnino (musicista e imprenditore), Shel Shapiro (cantante)

10 agosto - Luigi Di Maio (Ministro degli Affari Esteri), Mario Lavezzi (compositore cantautore e produttore discografico)

Programma - La Terrazza Off

29, 30 luglio – 5,6 agosto ore 21.30 e 22.30 – 12-13-14-15 agosto

Peter Pan nei giardini di Kensington Piazza dei sogni – Piazza Malatesta

1 agosto ore 21.30

Al Bano in Concerto

Piazzale Federico Fellini

2 agosto ore 21.30

Edoardo Bennato in Concerto

Piazzale Federico Fellini

5 e 6 agosto ore 9.00 – 10.30

Bikram Yoga con Master Yoga Dino Baranzelli e Simona Ventura

Spiaggia Grand Hotel Rimini

5 e 6 agosto ore 18.00 -19.30

Bikram Yoga con Master Yoga Dino Baranzelli

Piazza sull’acqua – Ponte di Tiberio

8 agosto ore 21.30

Saturnino Celani DJ set

Piazzale Federico Fellini

10 agosto ore 5.30

OP3 in Concerto

Spiaggia del Grand Hotel