"La Terrazza della Dolce Vita", tornano i salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Al via domenica 30 luglio la quarta edizione di La Terrazza della Dolce Vita, i salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi ospitati fino al 10 agosto nel giardino del Grand Hotel di Rimini, l’hotel dei sogni come raccontato da Federico Fellini nel suo Amarcord.

Sarà l’Amore "come motore che fa girare il mondo e bussola quotidiana nella vita di ognuno di noi” il tema sul quale si confronteranno gli ospiti, e non mancheranno ovviamente aneddoti e ricordi legati alla carriera dei personaggi intervistati da Terzi e Ventura.

Ad aprire l’atteso salotto sarà l'intervento di Pupi Avati insieme alla conduttrice televisiva Paola Perego. Il giorno successivo, lunedì 31 luglio sarà la volta del giornalista Massimo Giletti, mentre il 1° agosto siederà nel salotto riminese l’attrice Marisa Laurito.

Mercoledì 2 agosto si daranno appuntamento a Rimini il bassista Saturnino, l’attore e regista statunitense Anson Williams (celebre per aver interpretato Potsie nella serie Happy Days), la cantante brasiliana Olga Maria de Souza, in arte Corona, e l’imprenditore Adriano Galliani. Il cantante statunitense Leroy Gomez e il comico Maurizio Ferrini saranno gli ospiti di giovedì 3 agosto, mentre venerdì 4 agosto si incontreranno il 15 volte campione nazionale di moto Giacomo Agostini e l’imprenditore Matteo Zoppas, presidente di ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero).

Si continua sabato 5 agosto con il giornalista e conduttore Tiberio Timperi, in un appuntamento che lo vedrà insieme al cantante italiano Gary Low. Il conduttore televisivo Francesco Vecchi sarà il protagonista di sabato 6 agosto, mentre domenica 7 agosto Giovanni Terzi intervisterà un parterre ricchissimo: il politico Giulio Terzi, il medico chirurgo Andrea Gattolin e la moglie del giornalista Kara Murza (condannato a 25 anni di carcere in Russia e candidato al Nobel per la pace), Evgenia Kara Murza. Inoltre sarà in collegamento la giornalista e autrice televisiva moscovita Vera Politkovskaja.

Si prosegue lunedì 8 agosto con la chiacchierata tra il comico Piero Chiambretti e il sacerdote Don Giulio Dellavite, e martedì 9 agosto con un interessante salotto “al femminile” sul tema della violenza con Serena Ventura, la giornalista e avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace, il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro, Mafalda Garro (responsabile dell’associazione Segno che si occupa di minori) e il Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime di Reato, Elisabetta Aldrovandi.

Si conclude giovedì 10 agosto con il pilota Giancarlo Fisichella.