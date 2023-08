Da “Happy Days”, ospite nel salotto culturale del Grand Hotel arriva Potsie

È l'ospite internazionale più atteso, per la prima volta in Romagna, e in Italia in esclusiva per il salotto de “La Terrazza della Dolce Vita” ospite di Giovanni Terzi e Simona Ventura. Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Warren "Potsie" Weber nella serie Happy Days Anson Williams, l’attore regista e produttore, è celebre anche per aver diretto e prodotto molti episodi di alcune fra le serie televisive più famose, come Beverly Hills 90210, Melrose Place, Streghe, Star Trek Deep Space Nine e Star Trek Voyager.

L’attore arriva da Los Angeles mercoledì 2 agosto al Grand Hotel di Rimini per incontrare alle 19.00 il pubblico della “Terrazza della Dolce Vita” e raccontare i tanti aneddoti della sua carriera. Con lui sul palco anche il collezionista Giuseppe Ganelli, fondatore dell’Happy Days International Fans Club, che porterà a Williams alcuni cimeli come il maglione originale che Potsie indossava nella celebre serie.

La serata si arricchisce inoltre della presenza del bassista Saturnino, in veste di Dj, e della cantante brasiliana Olga Maria de Souza, in arte Corona.

Anson Williams tornerà a “La Terrazza della Dolce Vita” anche domenica 6 agosto, per una serata tutta dedicata alla celebre serie tv che lo vide protagonista per un decennio dal 1974, insieme al giornalista Emilio Targia e a Giuseppe Ganelli che presenteranno il loro ultimo libro a quattro mani dal titolo: “La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days” (Minerva 2023). Ad arricchire questa originale serata anche contributi video di Henry Winkler, il mitico Fonzie, e di altri personaggi del celebre telefilm.

Le serate sono a ingresso gratuito con prenotazione